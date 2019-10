Linda: Der letzte Schmied der Region gibt Werkstatt auf

Frohburg/Linda

Seit wann es die mehrere Jahrhunderte alte Dorfschmiede von Linda gibt, ist nicht überliefert. Gewiss dagegen ist: Ihre Tage sind gezählt. Peter Papesch, letzter Betreiber seit 2001, hat den Raum, in dem bis zuletzt die vorzeitlichen Transmissionen zur Kraftübertragung sichtbar waren, ausgeräumt.

Er konzentriert sich künftig auf seine Tätigkeit als Hufbeschlag-Schmied und nutzt dabei seine rollende Werkstatt, um zu Reiterhöfen zu fahren. An die Stelle der Schmiede will Tochter Judith ein Wohnhaus setzen, um mit ihrer Familie in Linda Wurzeln zu schlagen. Die Hochzeit wurde vor wenigen Tagen dort gefeiert, wo über Jahrhunderte das Schmiedefeuer lohte.

Peter Papesch aus Linda bei einer Pferde-Maniküre in Frankenhain. Quelle: Jens Paul Taubert

Pferde kamen kaum noch zum Beschlag nach Linda

„Es gibt wieder mehr Pferde. Doch die Dorfschmieden sterben aus“, konstatiert Peter Papesch. „Bei meinem Schwiegervater kamen die Halter noch mit ihren Pferden in die Werkstatt.“ Das sei nicht mehr praktikabel, wenn ein Hof 30, 40 Pferde habe, die aller sechs bis acht Wochen des Schmieds bedürften. Klassische Schmiede-Arbeiten, wie sie auf den Dörfern über Generationen unverzichtbar waren, seien immer weniger gefragt.

Papesch, der rund 600 Pferde zwischen Leipzig und dem Erzgebirge, dem Muldental und Zeitz betreut, muss mobil sein. In den Regalen seines Transporters finden sich verschiedenste Eisen und Beschläge aus Kunststoff, kartonweise Hufnägel, Werkbank, Schleifbock, Bohrmaschine. Das Schmiedefeuer ersetzt ein mit Propangas betriebener kleiner Ofen – denn eines hat sich nicht geändert: Ein Hufeisen wird heiß aufgebracht.

Hufbeschlag-Vorführung beim Traktorentreffen in Störmthal 2012. Quelle: Armin Kühne/LVZ-Archiv

Dass er nach der Wende die Lederschürze anlegte, hatte für den Lunzenauer, gelernter Instandhaltungsmechaniker im Peniger Getriebewerk, einen triftigen Grund: Er, der zuletzt Busfahrer beim Kraftverkehr war, wurde auf Kurzarbeit Null gesetzt. In der Schmiede von Schwiegervater Gerhard Geuthel packte er gerne mit zu; nun drängte der ihn, ganz in die Branche zu wechseln.

Getriebewerker, Busfahrer, jetzt Handwerksmeister

„Mit 40 habe ich noch einmal neu angefangen“, blickt Papesch zurück. Er machte seinen Meister als Metallbauer, eignete sich in der Leipziger Universitäts-Tierklinik das Fachwissen als Hufschmied an. Ende 2001 übergab Geuthel den kleinen Lindaer Betrieb an den Nachfolger. Der baute einfache Tore für Friedhöfe wie in Neuenmörbitz, Wetterfahnen wie in Prießnitz, restaurierte Kutschen, baute gemeinsam mit Stellmacher Heinz Pohl aus Gnandstein Kutschen-Räder nach traditioneller Art.

Arbeit, die ihn befriedigte – allerdings: „Es war wie früher: Die Leute kamen im Sommer, doch im Winter hattest du kaum Arbeit.“ Diese Diskrepanz glich er aus, indem er sich – der sich selbst nicht auf einen Pferderücken setzt – immer stärker dem Hufbeschlag zuwendete.

Schmiedewerkstatt ist ausgeräumt

Die Ausstattung der Schmiede mit ihren Transmissionen stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Blasebalg, Schleifbock, Bohr- und Stanzmaschinen und ein Federhammer wurden angetrieben, die es neben mehreren Schmiedefeuern gab. Aufgrund eines Unfalls musste Paul Naumann in der Nachkriegszeit die Schmiede verkaufen.

Willy Arno Geuthel, der Großvater von Peter Papeschs Frau, ließ sich deshalb in Linda nieder. Dessen Sohn Gerhard musste im Zuge der Kollektivierung in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG); anderenfalls wäre die Schmiede geschlossen worden. So wurde sie nur geteilt, bis Geuthel junior sich noch zu DDR-Zeiten wieder selbstständig machen durfte.

MDR-Dreh 2009 in der Lindaer Schmiede: Peter Papesch (Mitte) als Horchs Vater. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Lindaer Schmiede brachte es vor einem Jahrzehnt bis ins Fernsehen – und Peter Papesch schlüpfte darin in eine historische Rolle: Als Vater des Erfinders und Auto-Pioniers August Horch war er am Amboss zu sehen.

Von Ekkehard Schulreich