Linda bietet „Bücher to go“

Frohburg/Jahnshain

Einige der LVZ-Wanderer, die vor der alten Jahnshainer Schule vom Bürgerverein JaLiMeu mit Frühstück versorgen wurden, schauten auch in das Innere des Gebäudes. Dabei fielen die Buchregale ins Auge, die sich seit wenigen Tagen erst an einer Wand im Veranstaltungsraum hinziehen. Gefüllt wurden sie mit jenen Beständen aus der geschlossenen Kohren-Sahliser Bibliothek, die in der Stadtbibliothek Frohburg keinen Platz fanden. Außerdem steuerten Literaturfreunde aus Jahnshain, Linda und Meusdorf Ausgemustertes bei.

„Wenn wir Veranstaltungen haben, können sich die Leute etwas ausleihen“, sagt Heidrun Kretzschmann, Mitstreiterin im Bürgerverein. Zur Lektüre kann man sich auf dem gelben Sofa des Lesecafés niederlassen oder Bände auch mit nach Hause nehmen – „auf Vertrauensbasis“. Ab dem Herbst werden in dem ehemaligen Klassenraum wieder Filme gezeigt. Darüber hinaus sorgt der Verein mit verschiedenen Aktivitäten, dass sich das Gebäude wieder belebt.

Bücher ausleihen kann man seit Kurzem auch in Linda: Im Häuschen der Bushaltestelle gibt es „Bücher to go“. Mit Lesestoff ausgestattet werden soll demnächst auch die Haltestelle im Jahnshainer Dorfkern.

Von es