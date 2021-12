Region Leipzig

Manchmal sind die Spuren vergangener Zeiten noch zu erkennen. Sie zeigen sich in zurückgelassenen Möbeln, verstaubten Gläsern auf der Fensterbank oder angelaufenen Bildern an den Wänden. Lost Places – verlorene Orte – strahlen ihren ganz eigenen, morbiden Charme aus. Und sind deshalb schon seit Jahren Anlaufstellen für abenteuerlustige Hobbyfotografen.

Während in Leipzig viele dieser Ruinen nach und nach aus dem Stadtbild verschwinden oder aufwendig saniert werden, bleiben einige der folgenden Geisterstätten im Umland wohl noch länger bestehen. Die LVZ stellt hier acht von ihnen vor:

Diskothek „Cult“ in Neukirchen

Das erste Bier, der erste Kuss. Für viele Menschen in der Region Leipzig ist die ehemalige Diskothek „Cult“ in Neukirchen untrennbar mit ihrer Jugend verbunden. Der Lärm vergangener Partys ist allerdings längst verklungen, seit 2012 steht auch dieser Teil der alten Brikettfabrik in Neukirchen nahezu leer.

Das einstige Cult im Bornaer Ortsteil Neukirchen überrascht mit Bars, Konzertankündigungen, Deko, Lounge-Möbeln und zuweilen auch noch gefüllten Schnapsflaschen. Quelle: Kathrin Haase, Julia Tonne

Ehrgeizige Pläne für das Gelände gab es in den letzten Jahren zwar zur Genüge – doch zu einer Umsetzung kam es nie. Und so sieht es im Inneren noch immer so aus, als würde die Diskothek – unter der zentimeterdicken Staubschicht – nur darauf warten, dass die nächsten Gäste sie aus einem langen Schlaf erlösen. Loungesessel, Getränkekarten, Sektflaschen und sogar eine alte Karel-Gott-Platte – alles ist noch vorhanden, falls irgendwann wieder Leben ins Cult einziehen sollte.

Das Schloss Zedtlitz

Es ist noch immer ein imposantes Gebäude, obwohl es schon seit vielen Jahren leer steht: Das Schloss im Bornaer Ortsteil Zedtlitz kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Erstmals wurde im Jahr 1190 eine Wasserburg in „Cedelice“ erwähnt. Besitzer waren Heinrich und Otto von Zedtlitz. Nach mehreren Eigentümerwechseln brannte das Gebäude im Dreißigjährigen Krieg aus und wurde 1692 von Christiane Elisabeth von Gladebeck, der zweiten Frau des preußischen Kriegsrates Bodo von Gladbeck, im Barockstil neu aufgebaut.

An der einen und anderen Stelle sind Sanierungsversuche durchaus zu erkennen. Dennoch bleibt das Schloss Zedtlitz im Dornröschenschlaf. Quelle: Kathrin Haase/Julia Tonne

1945/1946 wurde es im Zuge der Bodenreform von der Gemeinde Zedtlitz übernommen, die es bis zur Wende als Kindergarten nutzte. Seitdem geht es von einer Hand zur anderen. Sanierungsversuche sind durchaus zu erkennen – etwa in der imposanten Eingangshalle. Trotzdem klaffen gerade in den oberen Stockwerken große Löcher im Boden, ist das blanke Mauerwerk zu sehen, sind die Treppen morsch. Überraschenderweise finden sich hier auch noch Überreste von Tapeten und Mobiliar.

Der Bahnhof Frohburg

Einst war er ein Ort des Aufbruchs und der regen Geschäftigkeit. Heute ist das Empfangsgebäude des Bahnhofs in Frohburg dem Verfall preisgegeben.

Zugreisende und Zugpersonal hat das alte Bahnhofsgebäude in Frohburg schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das Gebäude verfällt mehr und mehr. Doch es gibt Hoffnung. Quelle: Kathrin Haase, Sirko Konrath/Regio TV

Fensterscheiben sind eingeschlagen, Türklinken hängen lose herum, die Elektrik ist ein abenteuerliches Wunderwerk aus Knöpfen und aus der Wand hängenden Kabeln. Graffiti an den Außenwänden und im Inneren zeugt von heimlichen Besuchern, die sich zwischen der zum Teil noch vorhandenen Einrichtung umgesehen haben. Ganz aufgegeben ist der Bahnhof Frohburg allerdings nicht. Die Stadt will das Gebäude nach einigem Hin und Her nun doch behalten und sucht Partner, die wieder Leben einziehen lassen.

Das Schloss Thierbach

Es braucht einiges an Fantasie, um im Schloss Thierbach heute noch den Glanz alter Tage zu erahnen. Und es sei gleich gewarnt: Das Haus ist einsturzgefährdet, Deckenbalken sind eingestürzt, Türen und Fenster hängen nicht mehr in den Angeln.

Ein kleines bisschen noch ist der alte Glanz zu erahnen. Doch das Schloss Thierbach verfällt immer weiter, von Ruine kann man kaum noch sprechen. Bald bleibt nur noch ein Haufen Schutt übrig. Quelle: Kathrin Haase, Julia Tonne

Trotzdem ist das im neugotischen Stil erbaute Haus in der Nähe von Kitzscher schon von außen einen Blick wert. Hier zeigt sich ein herrschaftliches und von Säulen eingerahmtes Portal, Blumenornamente und Wappen an der Fassade. Interessant ist auch die Geschichte des Anwesens: 1888 wurde es von der Familie Auenmüller gebaut und im Anschluss bewohnt. 1941 kaufte die Aktiengesellschaft Sächsische Werke Espenhain das Haus, von nun an wohnten Werksdirektoren darin. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte die Enteignung. Flüchtlinge nutzten das Gebäude. Auch zu DDR-Zeiten war es zunächst bewohnt, nach der Wende wechselte der Besitzer jedoch erneut. Trotz mehrerer Konzeptvorschläge ist das Schloss heute eher als Ruine zu bezeichnen.

Flachbau der Brikettfabrik Neukirchen

Auch abseits vom Diskotheken-Tempel Cult gibt es auf dem Gelände der alten Brikettfabrik Neukirchen einiges zu entdecken. 1887 wurde die Brikettfabrik mit all ihren Nebengebäuden von der Firma „Kohlenwerke und Brikettfabrik Neukirchen-Wyhra“ in Betrieb genommen. Sie gehörte zu dem Zeitpunkt dem Leipziger Unternehmer Adolf Bleichert und produzierte mehr als 80 Jahre lang Kohlebriketts.

Die Brikettfabrik Neukirchen besteht aus mehreren Gebäuden. Eines davon ist ein Flachbau, in dem noch allerlei Technik zu entdecken ist. Vorrangig aber viel Müll. Quelle: Kathrin Haase, Sirko Konrath, JuliaTonne

Zuletzt wurde in der Brikettfabrik bis 1991 Wärme für die Tagebauanlage Bockwitz erzeugt und eine Töpferei des Braunkohlenkombinates Espenhain betrieben. Der geplante Abriss der Hallen wurde in den 90er Jahren gestoppt, stattdessen zogen das Cult, Büros und ein Fitnessstudio ein. An die alte Zeit erinnert etwa ein Flachbau, der an den noch bestehenden Schornstein angrenzt – auch wenn der dank vieler ungebetener Besucher mittlerweile eher einer Müllkippe gleicht. Zu entdecken gibt es unter anderem einen alten Deckenkran.

Die alte Malzfabrik an der B2 in Krostitz

Gut zu sehen von der B2, einer der Hauptverkehrsadern in Nordsachsen, ist die alte Malzfabrik. „1900 war hier eine Großbaustelle“, berichtet Jens Beyer, der mit einer Gruppe von Krostitzer Historikern Fakten zum alten Brauereistandort zusammengetragen hat.

Jens Beyer gehört zur einer Gruppe von Hobby-Historikern, die Daten über Krostitzer Geschichte und auch zur alten Malzfabrik gesammelt haben. Quelle: Wolfgang Sens

Noch nach 1990, die Meussdoerffer-Gruppe hatte die Fabrik übernommen, wurde hier Braumalz hergestellt. Der Betrieb wurde damals modernisiert und die Jahresproduktion auf 12 000 Tonnen Braumalz sogar verdoppelt. 2005 ging Meussdoerffer in Insolvenz. Die Kulmbacher Ireks GmbH übernahm. Doch die Auftragslage reichte nicht, die Produktion überall aufrecht zu erhalten.

Seit 16 Jahren herrscht hier nun Stillstand, die Dächer verfallen, aber das Ensemble aus Darr-, Gersten- und Tennengebäude wird nicht abgerissen. Der Grund: Die „zeittypische Ziegelbauten“ sind von ortshistorischer, technikgeschichtlicher und landschaftsbildprägender Bedeutung und stehen damit unter Denkmalschutz.

Betreten verboten Unerlaubtes Betreten von Gebäuden in Privatbesitz ist verboten. Ist das Grundstück umzäunt, gilt das Eindringen als Hausfriedensbruch. Sollte der Eigentümer einen Strafantrag stellen, wird die Tat rechtlich verfolgt. Dies kann von einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe führen.Das illegale Betreten der Gebäude ist zudem gefährlich. Oft sind die Gebäude bereits einsturzgefährdet, Decken und Böden sind nicht mehr in Stand. Das Betreten kann daher zu Unfällen und ernsthaften Verletzungen führen.

Die Alte Brauerei in Dahlen

Auch für die 1884 gegründete Brauerei in Dahlen gab es einst große Pläne. Seit 1995 steht sie nun leer, eigentlich sollten auf dem Areal Einfamilienhäuser entstehen. Doch der Eigentümer zahlte nie den vollen Kaufpreis und ging kurz daraufhin in die Insolvenz. Danach wurde das Objekt zweimal zwangsversteigert, da die Grundsteuern nicht an die Stadt Dahlen flossen.

Das Gelände der Alten Brauerei in Dahlen könnte bald wieder belebet sein. Quelle: Axel Kaminski (Archiv)

Eine Wende könnte die jüngste davon bringen. Im vergangenen Jahr ersteigerte eine Firma mit Sitz in Königsbrunn das Gelände. Auf dem Brauereigelände, so die Pläne, könnte künftig ein Markt entstehen.

Die Oschatzer Filzfabrik

Die Oschatzer Filzfabrik, auch „Filze“ genannt, war einst einer der größten Arbeitgeber in der nordsächsischen Stadt. 2011 zog wieder Leben auf das ehemalige Firmengelände mit 15.000 Quadratmetern, von dem heute als Gewerbe- und Handwerkerpark ein Großteil vermietet ist. Es wird versucht, das Gelände zu erhalten. So ist selbst der Bunker unter dem Gefolgschaftshaus, der im Krieg erbaut wurde, vermietet.

LVZ-Special: Noch mehr Lost Places in Leipzig und der Region

Im Heizhaus in der alten Filzfabrik Oschatz hat die Natur Einzug gehalten. Quelle: Yvonne Schmidt

Weil immer wieder Leute auf das Gelände kamen, um Scheiben zu zerschlagen und die Wände mit Graffiti zu besprühen, wurde das Gelände inzwischen umzäunt. Dafür werden in Jahren ohne Pandemie zu einem Tag der offenen Tür, Führungen durch die alte Filze angeboten, zu denen sich auch der morbide Charme des alten Heizhauses entdecken lässt. Hier haben sich Pflanzen ihren Weg nach oben gebahnt, die Decke besteht nur noch zum Teil und lässt viel Licht herein.

Von Hanna Gerwig, Julia Tonne, Kathrin Haase, Manuel Niemann