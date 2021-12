Lustgarten des Rokoko wird in Sahlis behutsam freigelegt

Frohburg/Kohren-Sahlis

Mit seinen von Hainbuchenhecken beschatteten Wegen, den Wasserspielen, Terrassen, Blickachsen, Skulpturen ist der Rokokopark südlich des Sahliser Gut ein Kleinod der Gartenbaukunst. Vor mehr als einem Vierteljahrtausend angelegt, war er bis in die neunziger Jahre hinein bekanntes Ausflugsziel im Kohrener Land. Danach erging es der wertvollen Anlage wie Dornröschens Märchenschloss: Es übergrünte. Dass sie nie wirklich in Vergessenheit geriet, der neue Eigentümer spürte es, als er im Herbst erstmals wieder einer geladenen Öffentlichkeit Einblicke erlaubte. Der Unternehmer Andreas Scholz aus Burgstädt will das Gut samt Park Schritt für Schritt sanieren. Landschaftsarchitektin Claudia Siebeck arbeitet für Letzteres eine Basis, die Denkmalpflegerische Zielsetzung.

Akkurat geschnittene Bogenhecken gaben dem Park ein besonderes Gepräge, 1930. Quelle: Archiv

Neue Leichtigkeit fern des Barocks

„Es ist unfassbar überraschend, wie gut erhalten die Anlage ist“, sagt die Leipzigerin. Da sie 68 herrschaftliche Gärten im Landkreis Leipzig, in Mittel- und Nordsachsen betreut, hat sie den Vergleich. „Herausragende Gartenkunst sind waren die Hecken-Architektur, die Wasserkünste und die ebenen Rasenböschungen, die geschickt zur Übersteigerung der Perspektive genutzt werden und heute noch erhalten sind. Die Lebensart des Rokoko legte die Schwere des höfischen Barock ab, steht für eine neue verspielte Leichtigkeit, auch für intime Rückzugsräume fern strenger Etikette. Georg Leberecht Crusius legte den Garten – einen Lustgarten, wie man solche Parks als Orte der Lustbarkeit und zur Erbauung der Sinne bezeichnete – in seinen Grundformen bereits 1752 an. Das schreibt Hugo Koch in seinem 1910 erschienenen Kompendium „Sächsische Gartenkunst“. Crusius orientierte sich am Park von Schloss Lichtenwalde östlich von Dresden. Manches wurde später überformt und ergänzt. Die beiden Pavillons mit der sie verbindenden Kegelbahn etwa wurden 1891 erbaut. Die große Gurken-Magnolie wurde in der Gründerzeit gepflanzt. Die Putten aus Sandstein sind inzwischen Kopien.

Blick auf das Sahliser Schloss vom Park aus. Im Vordergrund sind historische Einfassungen zu sehen. Quelle: Ekkehard Schulreich

Denkmalpflegerisches Konzept liegt 2022 vor

„Wir wollen Park-Elemente aus allen Epochen erhalten. Das erste Ziel aber lautet: Der Park muss wieder gefahrlos begehbar werden“, sagt Siebeck. Das zu erreichen und ihn schrittweise zu sanieren, nehme Jahre in Anspruch. Ihre Denkmalpflegerische Zielsetzung liege im September 2022 vor. Sie ist Grundlage für alle Genehmigungen – kaum vor 2023 – und einzelnen Maßnahmen und die nötige Beantragung von Fördermitteln. „Im Gegensatz zur Sanierung eines Gebäudes, wo Geld zurückfließt, kostet ein Garten nur. Eintritt zu verlangen, löst dieses Problem natürlich nicht. Dass sich der Investor dafür engagiert, ist deshalb aller Ehren wert.“ Die Wiederherstellung des Parks gehe einher mit der viele Millionen Euro schweren Rettung und Neunutzung der Bausubstanz von Schloss und Gut, genauer gesagt: Sie sei ihr zwangsläufig immer ein bisschen nachgeordnet.

Der Plan des Sahliser Rokokoparks, veröffentlicht in der Illustrirten Zeitung, zeigt die Lage des Parks, links jenseits der Straße das Wasserreservoir, rechts das Gut, oben der angrenzende große Obstgarten. Quelle: Repro LVZ

Wasser für den Park und für die Pferdeställe

Ein beeindruckendes Beispiel ist die noch immer vorhandene Versorgung für die Wasserspiele. Aus einem Reservoir, das sich am Hang östlich der nach Linda führenden Straße befindet, durchströmt das Wasser in einem historischen, mit Steinen abgedeckten Kanal zu den Becken und Fontänen – und ursprünglich weiter bis zu den Tränken in den Pferdeställen. Als Anfang Oktober, nach einem ersten Freischneiden des Parks, bei einem Tag der offenen Tür Besucher den Park erkunden durften, war Claudia Siebeck überrascht von dem Interesse – und von den vielen Geschichten. „Was die Bürger erzählten, die hier in der Landwirtschaft oder in der Brennerei arbeiteten, war spannend.“ Einer der Pavillons habe das Chef-Büro beherbergt und hieß im Volksmund „der Kreml“. Eine Frau, die in den fünfziger Jahre auf dem Volkseignen Gut Sahlis lernte, erinnerte sich, dass man eines Tages das Geläut des alten Glockenturms mit der Schelle des Eismanns verwechselte und vergeblich mit Schüsseln auf den Hof lief wegen einer Erfrischung.

Die Quelle: Stadtverwaltung

Verleger Göschen lernte in Sahlis

Das starke Interesse am Sahliser Rokokopark und seiner Wiedergeburt macht die Landschaftsarchitektin am privaten Charakter der kleinteiligen, nicht unnahbaren Anlage. Der Reiz sei ähnlich dem, der vom klassizistischen Garten des Verlegers aus der Goethe-Zeit Georg Joachim Göschen in Grimma-Höhnstedt ausgehe. Göschen war im Übrigen Lehrling bei Siegfried Leberecht Crusius. Der Sahliser Park besitze von seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung über Sachsen hinaus große Ausstrahlungskraft. Die wieder wirken zu machen, sei die Aufgabe, die Jahre brauche: „Man muss Geduld haben. Der Anfang ist gemacht. Die Weichen sind gestellt.“

Von Ekkehard Schulreich