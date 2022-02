Frohburg/Kohren-Sahlis

Auf Entdeckungen aus ist Beate Werner immer: Ihr Streifzug durch das Kohrener Land führte die Fernseh-Moderatorin natürlich zu den Töpferinnen, die in Kohren-Sahlis ein viele Jahrhunderte altes Handwerk lebendig halten. Dass der anmutige Landstrich zwischen Leipziger Neuseenland und Vorerzgebirge darüber hinaus noch eine Menge zu bieten hat, davon konnte sie sich überzeugen. Ihre Zuschauer an den Bildschirmen nimmt sie am 19. März mit auf diese Tour, wenn das MDR-Fernsehen eine neue Folge von „Unterwegs in Sachsen“ ausstrahlt.

Werner & Werner haben den Dreh raus

Zwei Frauen namens Werner an der Töpferscheibe: Im Töpferhaus Arnold begnügte sich Beate Werner nicht damit, Töpfermeisterin Karina Werner beim Drehen eines Frühlingstopfes zuzuschauen. Sie wollte im Wortsinne begreifen, wie solch ein Schmuckstück entsteht – und griff selbst mit zu. Im Film zeigt sie, wie Gefäße, Vasen, Geschirr die Werkstatt durchlaufen, glasiert und gebrannt werden, ehe sie im Geschäft oder online an die Kundschaft kommen. Gelüftet wird auch das Geheimnis des neuen hellblauen Designs.

Moderatorin Beate Werner und Töpfermeisterin Karina Werner (rechts) bei der kreativen Arbeit. Quelle: privat

Mädchen und Jungen der Grundschule Kohren-Sahlis begleitete das Dreh-Team und Autor Ulrich Liebeskind bei ihrem Besuch in der Töpferei Müller. Töpfermeisterin Gundula Müller zeigte ihnen Geschirr „mit dem traditionellen Kohrener Muster, das wir neu belebt haben“. Zudem konnten die Kinder aus der Unmittelbarkeit verfolgen, wie aus einem Klumpen Ton auf der rotierenden Scheibe ein Keramikgefäß wird.

Im Wald baden und zu Balance finden

Weil Natur ebenso ein Markenzeichen des Kohrener Landes ist, ging es mit Karola und Jörg Günther hinaus ins Freie zum Waldbaden. Weitere Stationen waren der „Irrgarten der Sinne“, das Balance-Haus von Grit Kuhnitzsch, die Heuboden-Herberge von Familie Zwicker im Dörfchen Linda und die historische Sägemühle von Marco Stiller in Ossa.

Ausgestrahlt wird die Sendung „Unterwegs in Sachsen: Zu den Töpferfrauen in Kohren-Sahlis“ am 19. März, 18.15 Uhr, im MDR.

Von Ekkehard Schulreich