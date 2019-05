Frohburg/Kohren-Sahlis

Aufgewachsen in Krieg und Nachkrieg in der sanft hügeligen Oberlausitz, fand Hannelore Röhl im Kohrener Land in den Achtzigern eine neue Heimat. Eine Wahl-Heimat, die sie zwischen Leipzig und Kohren-Sahlis wechseln ließ, beim Pendeln zwischen Moloch und Idyll den von Kohleabbau und Industrie geschundenen Landstrich durchmessend. Vor allem aber fand sie in Kohren-Sahlis einen neuen Zugang zur Kunst.

Viele Dutzend Aquarelle entstanden in den vergangenen knapp drei Jahrzehnten in ihrem kleinen Kohrener Haus mit einer Spalierbirne an der Fassade oberhalb der steilen Kellergasse. 85 Jahre alt wird die Künstlerin am 15. Mai. Die Lehmhaus-Galerie Zwenkau zeigt deshalb einen Querschnitt ihres Werkes – Titel „Von Wegen“.

Gemälde "Der Riss" von Hannelore Röhl aus Kohren-Sahlis. Quelle: Hannelore Röhl

Erst Galeristin, spät Künstlerin in Kohren-Sahlis

„Ich habe mein Leben erst hinter mich gebracht, ehe ich wieder Zeit hatte zu malen“, sagt Hannelore Röhl. Eine Feststellung, keine Trauer. Über Jahrzehnte war sie Fördererin von Kunst und Austausch, brachte in der Leibniz-Galerie des Kulturbundes, untergebracht in der Villa des Klubs der Intelligenz in Leipzig, Maler, Grafiker, Schriftsteller zusammen.

Knapp 200 Ausstellungen kuratierte sie bis zum Ende der DDR, ehrenamtlich und stets auf einem Grat wandernd: „Es war ein Ort, an dem man ein offenes Wort pflegte. Ich hatte die Fähigkeit, politisch integer zu bleiben“, blickt sie zurück auf einen Kommunikationsraum, der selbstredend auch von Seiten der Staatssicherheit Beachtung fand.

Große wie Tübke und Heisig stellten hier aus, Ruddigkeit und der Typograf Walter Schiller. Der Dresdner Maler Wilhelm Rudolph war bereits hochbetagt, starb kurz darauf. Die Bilder von Johannes Keller musste Röhl vor der Eröffnung von der Wand nehmen, damals in der Anfangszeit der Galerie. Noch einmal passierte ihr so eine Reglementierung nicht: „Ich brauchte die Prominenten. Die haben es getragen – und auch geschützt.“

Brennendes Gehöft im Kohrener Land. Quelle: Repro LVZ

1934 geboren in Ebersbach unter dem Berg Kottmar, Vater Unternehmer, Makel der Bürgerlichkeit in der frühen DDR. Studium der Kunsterziehung und Malerei in Greifswald, Diplom bei Professor Herbert Wegehaupt, Bauhaus-Enthusiast der ersten Generation, der sie prägte. Lehrerin in Leipzig. Das Gefühl von Beengtsein. Suche. Zwei Jahre persönliche Referentin des Malers Bernhard Heisig. Gründung eines Mode-Ateliers, in dem sie Damenbekleidung entwarf und von mehreren Mitarbeiterinnen nähen ließ; eine war zeitweilig ihre Tochter Katharina, heute Kunsthistorikerin und Sachwalterin Röhl‘scher Kunst.

Röhls Aquarelle sind vielschichtig

„Von Wegen“ erzählt die Schau in der Lehmhaus-Galerie. Die Mehrdeutigkeit des Titels findet in der Vielschichtigkeit der Aquarelle ihre Spiegelung. Poetische Bilder sind es, die Hannelore Röhl entwirft, versponnen wie versonnen nur scheinbar unbedarft Raum nehmend mit verfließenden Farben, kontrastiert, konterkariert durch Linien, Brüche, Wege. Bilder eindringlicher, mitnichten aber appellarischer Stille, die das Weltenganze mit Idyll, Verunsicherung, Bedrückung wie Schönheit erfassen.

„Die Zuständlichkeit meines Dorfes“ heißt dieses Gemälde von Hannelore Röhl. Quelle: Repro LVZ

Der Titel steht für das Erkunden, für die Lust des Gehens, aber auch für ein trotziges Behaupten. Bäume, Fluren, Häuser, durchleuchtet, tanzend, arrangiert (der Fluchtpunkt Kohren-Sahlis ist erkennbar), lohend mit sattroter Flamme, tief liegende Himmel, Gestirne. „Es sind innere Zustände, die deutlich werden“, sagt Röhl über den Prozess der Bildwerdung, der immer wieder einer auch des Selbsterkennens ist.

„Sie formuliert Bildträume einer Gegenwelt zu der einst tristen, nun hektischen Großstadt sowie dem Wortgeklingel und marktschreierischen Bilddarbietungen der Massenmedien“, urteilte der Kunsthistoriker Peter Guth 2004 im Katalog zum 70. Geburtstag der Künstlerin.

„... als gäbe es einen großen Zusammenhang“ hat Röhl eine ihrer Bilderfolgen untertitelt. Der Konjunktiv ist ein Credo, ist ein Mal-Antrieb, Versicherung suchend. Überhaupt Titel: Sie sind Teil der Bilder wie von Gedichten, den Blick weitend, mitunter rätselhaft enthüllend – dieser etwa: „Zuständlichkeit meines Dorfes“, ein Aquarell von 1993: Was für ein Begriff, den sich die Künstlerin damit machte von ihrer Zuflucht Kohren-Sahlis, die Idyll war, nicht nur.

Hannelore Röhls Arbeit "Heiterer Ort". Quelle: Hannelore Röhl

Das Haus am Terpitzer Weg, der zum Friedhof führt, entdeckte Röhl Mitte der Achtziger. Erste Bilder, zögernd noch, entstanden hier. Ein Anker war das Haus ab 1990, da sich die Lebensstrukturen in Leipzig aufzulösen begannen, sie die allerletzte Schau in der Leibniz-Galerie sich selbst widmete: „Da habe ich gemerkt, dass ich wirklich Malerin bin.“

Fortan malte sie unter der Woche in Kohren, lebte an den Wochenenden in Leipzig, wo sie zwar auch einen Atelier-Tisch hat mit Blick ins Grün. Doch das Blattwerk verstellt den Blick wie eine Mauer: „Nicht einen Strich hab ich hier gemacht.“ Wohl aber sämtliche Titel gefunden.

Freundschaft mit Maxie Wander wirkt nach

Die viele Jahre währende Freundschaft mit der Schriftstellerin Maxie Wander, gebürtige Österreicherin, deren Tonband-Protokolle „ Guten Morgen, Du Schöne“ als Buch und Theaterstück nach 1977 Furore machten über die kleinere deutsche Republik hinaus. Der Briefwechsel beider ist neben der Kunst eine wichtige Konstante für Hannelore Röhl – auch mehr als vier Jahrzehnte nach Wanders Krebstod.

Eine Konstante ebenfalls die Kunst-Vermittlung: Ermöglichte sie in der DDR-Zeit via Volkshochschule Kunstinteressierten den Zugang zu Ateliers, waren es später die Gruppen von „Frau und Kultur“, die sie – nach bundesdeutschem Vorbild –in Leipzig und Kohren-Sahlis gründete, die einen solchen Austausch beförderten.

Jetzt, mit 85, tritt die Künstlerin kürzer, bescheidet sich mit kleinen Formaten. „Größere Bilder zu malen, verhindert mein arthrosegeschwächter Arm“, sagt sie: „Ich habe mit der großen Kunst abgeschlossen.“ Da blitzt es wieder auf – dieses „Von wegen!“.

Die Zwenkauer Schau „Von Wegen“ ist bis 8. Juni zu sehen. Lehmhaus-Galerie Zwenkau, Leipziger Straße 14, Donnerstag bis Sonnabend 14 bis 18 Uhr. www.lehmhaus-galerie.de

Von Ekkehard Schulreich