Marktschwärmerei Geithain: Bestes aus der Region direkt für die Kundschaft

Geithain

Marktschwärmer: Was in Großstädten wie Leipzig und Chemnitz etabliert ist und in Grimma Fuß zu fassen sucht, wollen jetzt Carry und John Mühlstädt in Geithain aufbauen. Ab März können unmittelbar in der Region erzeugte Lebensmittel im Internet bestellt, bezahlt und freitags am Jugendhaus Rosental abgeholt werden.

Das Wort „schwärmen“ steht für (mindestens) drei Bedeutungen: sich für etwas begeistern, sich in viele Richtungen ausbreiten, gemeinschaftlich tätig sein. „Marktschwärmer“ heißt die Idee eines Online-Erzeugermarktes, die – in Frankreich geboren – deutschlandweit von inzwischen mehr als 120 kleinen Netzwerken getragen wird.

Urenkel setzt Tradition mit Süßkartoffeln fort

„Wir sind selbst Erzeuger. Deshalb sind wir überhaupt erst auf die Marktschwärmer gestoßen“, sagt John Mühlstädt. Der 23-jährige Agrarwissenschaftler arbeitet als landwirtschaftlicher Berater. Im Nebenerwerb zieht es ihn in die Praxis: Er bewirtschaftet den Bauernhof im Geithainer Ortsteil Mark Ottenhain, der seit mehreren Generationen in Familienbesitz ist.

„Der Uropa wäre stolz auf ihn“, sagt Mutter Carry Mühlstädt. Die 52-Jährige steht dem Sohn beim Verkauf der gefragten Süßkartoffeln, die er seit 2017 anbaut, und der Kürbisse und Kartoffeln zur Seite – ab Hof und auf Märkten, um die Produkte direkt an die Kundschaft zu bringen.

Marktschwärmerei macht vieles planbarer

Effizienter als ein Stand auf einem Markt sei allerdings ein virtueller, wie ihn die Internet-Plattform „Marktschwärmer“ anbiete. „Da wird online bestellt. Da weiß man ganz genau, was benötigt wird“, sagt sie. „Das garantiert Frische, ermöglicht eine größere Vielfalt, als Hofläden sie haben können. Und es entsteht ein direkter Kontakt zwischen Erzeugern und Kunden.“

In Leipzig und Chemnitz beliefern Mutter und Sohn inzwischen mehrere Marktschwärmereien. „Das Konzept gefällt uns. Da haben wir uns gesagt: Lass uns das zwischen den beiden großen Städten hier in Geithain probieren“, erzählt sie.

John Mühlstädt bietet auf dem Hof in Mark Ottenhain Gewachsenes aus eigener Produktion an. Als Gastgeber der Marktschwärmer plant er weit über den eigenen Hof hinaus. Quelle: Jens Paul Taubert

Ausgabe erfolgt im Geithainer Rosental

Künftig werden Mühlstädts deshalb als Gastgeber – so heißt das – fungieren. Der Start ist für den 11. März vorgesehen. Nicht auf dem eigenen Hof, sondern in Räumen des Jugendhauses Rosental, die die Stadt Geithain dafür zur Verfügung stellt.

„Wir unterstützen die Initiative, denn wir sind der Meinung, regionale Lebensmittel sind eine gute Sache“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Eine solche Vermarktung vor Ort aufzubauen, „hilft unseren Landwirten und Eigenerzeugern. Und was angeboten wird, ist frisch und gesund“. Die Kommune stelle den Marktschwärmern zum Start ein Nebengelass als Ausgabe-Raum zur Verfügung.

Drei Dutzend Produzenten sind bereits dabei

Bereits drei Dutzend Erzeuger konnten sie gewinnen, die ihre Waren hier anbieten wollen: Obst und Gemüse, Fleisch und Eier, Milch und Käse, Nudeln, Mehl, Müsli, Marmeladen. „Da kommt noch mehr hinzu, wenn es sich erst mal rumspricht. Wir stehen mit vielen in Kontakt. Die Resonanz bestärkt uns“, sagt John Mühlstädt.

Geithain komme dabei die Lage an der Schnittstelle von Leipziger Land, Muldental und Mittelsachsen zupass. Ablesbar ist das an der Heimat der Anbieter: von der Hopfgartener Familienbrauerei Kräcker bis zum Obsthändler Apfelkracher in Königshain-Wiederau, von den Chursdorfer Büffelspezialitäten bis zur Muldentaler Wachtelfarm in Nerchau.

Parallel dazu scharen Mühlstädts Kaufwillige um sich. Mindestens 150 Mitglieder sind nötig, Interessenten, die sich als potenzielle Käufer für die Geithainer Marktschwärmerei online registrieren. Denn es gilt regional, saisonal und digital: Sämtliche Ware wird im Netz geordert, von den Erzeugern zusammengestellt und von den Gastgebern dann im Rosental ausgegeben – freitags zwischen 16.30 und 18 Uhr. Unmittelbar vor dem Haus an der Bruchheimer Straße gibt es einen kleinen Parkplatz.

Bioprodukte aus eigener Produktion und frische Waren anderer Erzeuger bieten Mühlstädts als „Marktschwärmer“ an. Quelle: Jens Paul Taubert

Lebensmittel werden als Wert empfunden

„Gerade viele junge Leute mit Familien möchten sich gesund ernähren. Das betrifft nicht nur die in der Stadt, sondern längst auch viele auf dem Land“, sagt John Mühlstädt. Gerade in den Netzwerken erfahre die Idee großen Zuspruch.

Das Prinzip der Marktschwärmer stammt aus Frankreich, wurde dort 2011 entwickelt und firmiert unter „La Ruche qui dit Oui“, was so viel heißt wie „Der Bienenstock, der Ja sagt“. Seit 2014 gibt es das Konzept in Deutschland, getragen von dem in Berlin ansässigen Unternehmen Equanum.

Zu jenen aus dem Kohrener Land, die die Marktschwärmerei als probaten Absatzweg für sich entdeckt haben, gehört die Grüne Liga in Kohren-Sahlis, bekannt für ihren naturtrüben Apfelsaft von Streuobstwiesen aus dem Kohrener Land. Keine Frage, dass sie auch die neue Geithainer Marktschwärmerei unterstützen will.

https://marktschwaermer.de/de, Kontakt zu Carry Mühlstädt: Telefon 0151/51 47 85 19

Von Ekkehard Schulreich