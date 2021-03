Mauerteich Frohburg: Teich braucht neues Wasser-Regime

Frohburg

Der Mauerteich ist das vorletzte Gewässer einer Kette von historisch gewachsenen Teichen, die sich von Eschefeld hinüber bis zu Frohburg und seinem Schloss zieht. Das Wasser ergießt sich nahe des zur Stadtbibliothek umgebauten einstigen Brauhauses in die Wyhra. Dass sich im Mauerteich immer wieder Schlamm ablagert, Hans-Joachim Genz kann es von seinem Haus aus beobachten. Auch, dass im Herbst Mengen von Laub den Abfluss behindern. Er fordert, bereits ausgangs des Straßenteichs jenseits der Frohburger Rennstrecke den Schlamm aus den zur Fischzucht genutzten Eschefelder Teichen herauszuholen.

Schlamm fängt sich in den Hainteichen

„Das Problem der Verschlammung ist bekannt. Wenn der Straßenteich zuerst abgelassen wird, fängt sich der Schlamm allerdings eher in den sich anschließenden Hainteichen“, sagt Steffen Jungnitz von der Frohburger Stadtverwaltung. Die Hainteiche, oberhalb des Mauerteichs gelegen, dienten der Fischzucht als Hälterteiche. „Fakt ist, das gesamte Wasser-Regime muss neu geordnet werden. Da ist der Landkreis dran.“ Der Landkreis ist seit einigen Jahren Eigentümer der Eschefelder Teiche, einem Natur- und Vogelschutzgebiet. Die Fischbewirtschaftung hat er neu ausgeschrieben. Wer den Zuschlag künftig erhält, ist noch nicht bekannt. Im Zuge dessen soll auch das Konzept der Wasserhaltung neu geordnet werden. In den zurück liegenden extrem trockenen Jahren litt ein Teil der Teiche unter großem Wassermangel, verlandete teilweise. Eine Pumpleitung, die in solchen Notfällen Wasser von der Wyhra zuführt, wurde wiederhergestellt.

Vorschlag: Brut-Insel aufschütten

Die verschiedenen Eigentumsformen zwischen Landkreis und Kommune betrachtet Mauerteich-Anlieger Genz als eines der Probleme: „Früher war das alles in einer Hand.“ Seit 1993 habe die Stadt viel Geld in die Sanierung des Mauerteichs investiert, die grundlegenden Mängel aber nicht dauerhaft abstellen können. Etwa die Überstauung, die dazu führe, dass das Wasser an dem Damm, der den Mauer- vom Schlossteich trennt, zu hoch stehe und Schäden verursache. Sein Vorschlag: mit dem Schlamm des Teiches eine Brut-Insel aufschütten für Enten, Schwäne, Bleßhühner.

Dass bei erhöhtem Wasserstand Nässe durch den Damm sickere, bestätigt Steffen Jungnitz: „Das abzustellen, sind wir dran.“ Man werde die Anschüttung etwas erhöhen und den Damm selbst erneut abdichten. Je nach Haushaltlage der Stadt geschehe das voraussichtlich im kommenden Herbst oder Winter.

