Mehr Bewegung in der freien Geithainer Grundschule 

Geithain

Bewegung, Spaß und gesunde Ernährung soll wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Die Jungen und Mädchen der International Primary School in Geithain zeigten am Montag, wie schnell sie laufen können. Während des Kindersprint-Tages wurde den Grundschülern mit Unterstützung von Mitarbeitern des Vereins „Expika“ gezeigt, zu welchen sportlichen Leistungen ihre kleinen Körper in der Lage sind.

Aktiv gegen den Bewegungsmangel

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, dem Bewegungsmangel auf die „Pelle zu rücken“. Mit verschiedenen Konzepten werden Kinder angehalten, sich wieder mehr zu regen, Sport zu treiben. Die Jungen und Mädchen werden motiviert, sich aktiver zu bewegen und gleichzeitig gesünder zu ernähren. Kindgerecht, mit viel Spaß vermitteln die Experten die Inhalte.

Kiste mit Sportmaterialien

Damit der sportlich geweckte Ehrgeiz auch über den Kindersprint-Sporttag hinaus im Schulalltag erhalten bleibt, wurde der Geithainer Grundschule eine Sportmaterialkiste zur nachhaltigen aktiven Pausengestaltung überreicht.

Lesen Sie auch

Von Heiko Stets