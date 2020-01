Mehr Unwetter und Brände: Geithainer Wehr ist ständig im Einsatz

Geithain

Starker Qualm drang aus dem Untergeschoss der Wohnanlage Schillerpark: Dank ihres schnellen Eingreifens konnte die Freiwillige Feuerwehr Geithain bei ihrem letzten großen Einsatz des Jahres zwei Tage vor Heiligabend größere Schäden an Leib und Leben verhindern.

Insgesamt rückten die Ehrenamtlichen 74-mal zu Verkehrsunfällen aus, löschten Brände, beseitigten Sturmschäden. Im Jahr zuvor waren es sogar 76 Einsätze gewesen – nach einem sprunghaften Anstieg Mitte des Jahrzehnts, als sich die Alarmierungen plötzlich verdoppelten.

Einsatz-Ort Schillerpark: Hier brannte es in einer Kellerbox. Quelle: Feuerwehr Geithain

Durchschnitt auf hohem Niveau

„Mittlerweile ist es ein durchschnittliches Jahr. Glücklicherweise stehen genug Ehrenamtliche zur Verfügung, sodass wir diese Einsätze absichern können“, sagt Jens Krznaric, der die Geithainer Wehr seit 1996 leitet. 43 Männer und zwei Frauen zählt die Einsatzabteilung, die Gesamtstärke liegt bei 59 Frauen und Männern und bei einigen Ab- und Zugängen auf dem Niveau der zurückliegenden Zeit. Nicht eingerechnet ist der starke Feuerwehr-Nachwuchs mit 30 Köpfen.

Zu knapp 600 Einsatz- kommen weit mehr als 2000 Ausbildungsstunden. Aus Effizienzgründen kooperieren die Geithainer bei der Ausbildung seit Jahren mit Frohburg, Kohren-Sahlis und Bad Lausick. Und auch bei Einsätzen geht es – Stichwort Drehleiter – nicht selten über die Stadtgrenzen hinaus, etwa Richtung Rochlitz und Bad Lausick. Sie machen mehr als ein Viertel aller Einsätze aus.

Die Autobahn teilen sich Geithain und Frohburg

Für den sprunghaften Anstieg der Alarmierungen gebe es keinen klar erkennbaren Grund, so Krznaric: „Insgesamt aber müssen wir mehr Unwetter, mehr Feld- und Ödland-Brände konstatieren.“ Zehn Brände waren 2019 zu bekämpfen. Anders als bei dem im Schillerpark, wo keiner der vielen dort lebenden Senioren verletzt wurde, mussten die Kameraden im August in der Eisenbahnstraße fünf Mieter aus einem völlig verqualmten Haus retten. Hier hatte ein Verteilerkasten gebrannt.

Jens Krznraric, Chef der Feuerwehr Geithain. Quelle: Feuerwehr

36 Mal rückten die Kameraden zu Verkehrsunfällen aus.Sieben ereigneten sich auf der Autobahn 72, oft Auffahrunfälle; ein Autofahrer, der unter einen Lkw geriet, konnte nur tot geborgen werden. Die Einsätze auf der Autobahn sichern die Geithainer mit den Frohburgern ab. „Die Zusammenarbeit funktioniert gut“, sagt Marco Christen, der stellvertretende Wehrleiter. Geithain trage Verantwortung für die Richtungsfahrbahnen Geithain - Borna und Geithain - Rochlitz.

Lesen Sie auch: Daniel Naumann ist Geithains neuer Feuerwehr-Chef

Dass inzwischen ein halbes Dutzend Leute vom Bauhof die Wehr verstärken und damit auch tagsüber sofort greifbar sind, betrachtet Jens Krznaric als Gewinn. „Auch ein Prießnitzer und ein Rathendorfer, die in Geithain arbeiten, helfen uns, die Tageseinsatzbereitschaft zu sichern.“

Doppel-Mitgliedschaften in zwei Wehren seien praktikabel. Im Gegenzug rücke ein Geithainer Kamerad bei Bedarf in Frohburg mit aus. Entscheidend für die Zukunft sei die Jugend-Feuerwehr, denn: „Da rücken immer wieder welche in die Einsatzabteilung nach.“ Auf Steffen Pechstein, der sich ein Vierteljahrhundert um den Nachwuchs kümmerte, rückte Karsten Zeising als Jugendwart nach.

Landfunkstelle ging in Betrieb

Nach Umbauten im Geithainer Gerätehaus konnte 2019 eine ortsfeste Landfunkstelle in Betrieb genommen werden. Die ist dann gefragt, wenn aufgrund eines großen Einsatzaufkommens die Integrierte Regionalleitstelle in Leipzig überlastet ist – etwa wenn ein großes Sturmtief wie Friederike übers Land fegt und vielerorts Bäume umknickt und Dächer abdeckt.

„Vieles beim Umbau lief über die Eigeninitiative der Kameraden“, so der Wehrleiter. Zudem halfen der Malerbetrieb Beyer und der Raumausstatter Fließbach unentgeltlich. Jetzt blicken die Geithainer Feuerwehrleute auf ein Jubiläum: 140 Jahre ist es her, dass die Wehr gegründet wird. Dass das ein Anlass zum feiern ist, steht für Krznaric und Christen außer Frage.

Von Ekkehard Schulreich