Mehr als 130 Menschen wollen Schloss und Park Sahlis sehen

Frohburg/Kohren-Sahlis

Was sich im Sahliser Gut und im seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr zugänglichen Rokoko-Park tut, das wollten viele aus der Region erfahren. Die Führungen, die der neue Eigentümer Andreas Scholz am Sonnabend anbot, waren binnen Kurzem ausgebucht. Am Tag zuvor hatten sich bereits die Sächsischen Landfrauen bei einer Privatführung auf dem weitläufigen, unter Denkmalschutz stehenden Areal umgeschaut.

Gerd Welker (mit Hefter) erläutert den Besuchern im freigeschnittenen Park das Vorhaben. Gunter Kratzsch (rechts daneben) kennt das früherer Schloss aus eigenem Erleben vor knapp fünf Jahrzehnten. Quelle: privat

Groitzscher erinnert sich an Lehrlingszeit

Erschrecken und Freude lagen für Gunter Kratzsch aus Groitzsch nah beieinander. „Einfach furchtbar, wie das ehemalige Lehrlingswohnheim aussieht. Ich war hier von 1974 bis 1976“, sagte er mit Blick auf die Nutzung des Schlosses in den DDR-Jahrzehnten als Bildungsstätte für die Landwirtschaft und auf den Verfall in den 30 Jahren seither. Dass ein neuer Investor sich jetzt der Herausforderung stellen und die stark angegriffene Substanz in förmlich letzter Minute retten will, findet Kratzsch „einfach super“.

Förderverein in Vorbereitung

„Bei sechs Führungen konnten sich am Sonnabend insgesamt 130 Personen über den Zustand und vor allem über die geplante Sanierung informieren“, sagt Yvonne Langner, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. „Das Event wurde bei bestem Herbstwetter ein Erfolg. Die Resonanz war sehr positiv.“ Wie bei den Landfrauen am Vortag.

Baufachmann Gerd Welker, mit der Immobilie gut vertraut, führte die Interessenten über das Gelände. Demnächst wird ein Förderverein gegründet, der das Riesen-Vorhaben begleiten und die Menschen aus der Region einbinden soll.

Von es