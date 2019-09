Frohburg/Kohren-Sahlis

Sogar Sammeltassen und -teller aus dem Schrank holten die Fleißigen vom Bürgerverein JaLiMeu, um den LVZ-Wanderern in Jahnshain das Frühstück am Sonnabend nicht in Wegwerf-Geschirr auszugeben. Ob bei der Rast an der alten Schule, in der Lindaer Heuboden-Herberge, beim Jahnshainer Töpfer, auf dem Meusdorfer...