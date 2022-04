Mehr als Einsätze für Frohburger Wehren – nun sind Maibäume dran

Frohburg

Die Feuerwehren des Frohburger Gemeindegebietes kehren nach den Pandemie-Monaten zur Normalität zurück. Dazu gehört neben den ureigensten Aufgaben auch die Pflege von Traditionen. Zu Letzterem ist am Vorabend des 1. Mai in vielen Ortsteilen Gelegenheit.

Die Räumung blockierter Straßen nach Sturmschäden sowie Unterstützungsleistungen für den Rettungsdienst machten seit Jahresbeginn knapp die Hälfte der Einsätze aus, die die freiwilligen Feuerwehren fuhren. Zu diesen 21 Alarmierungen kam unter anderem jeweils acht wegen Bränden und Verkehrsunfällen hinzu.

Nun wieder Fortbildungen und Feiern

Parallel zu den Corona-Lockerungen konnten die Wehren ihre Ausbildung wieder hochfahren, die über Monate nur stark eingeschränkt möglich gewesen war. Als Erstes startete ein Lehrgang für Motorkettensägenführer. Auch theoretische Fortbildungen, etwa mit dem stellvertretenden Vorsitzenden im Kreisfeuerwehrverband, Mike Köhler, stießen auf gute Resonanz.

„Vor allem freuen wir uns, dass wir endlich wieder zum traditionellen Setzen der Maibäume einladen können“, sagt Wehrsprecher Florian Hensel. Nachdem in den letzten beiden Jahren vielerorts die Festlichkeiten ausfallen mussten, sind für den letzten Tag des alten Monats insgesamt neun Veranstaltungen geplant.

Termine fürs Maibaumsetzen

Jeweils am 30. April: Eschefeld, 18 Uhr, im Hof des Gemeindezentrums; Flößberg, 18 Uhr, auf der Festwiese; Frankenhain, 18 Uhr, auf dem Sportplatz; Frohburg, 10.30 Uhr, auf dem Markt, musikalischer Frühschoppen mit dem Feuerwehr-Blasorchester; Jahnshain, 18 Uhr, an der alten Schule; Kohren-Sahlis, 16 Uhr, am Gerätehaus mit Rattebach-Entenrennen; Prießnitz, 19 Uhr; Roda, 18 Uhr, am Gerätehaus; Schönau, 17 Uhr, am Dreiecksgarten.

Von es