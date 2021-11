Am 9. November jährt sich das Gedenken an die Reichspogromnacht zum 83. Mal. Für den in Colditz aufgewachsenen Henry Lewkowitz (31), Geschäftsführer des sachsenweit tätigen Vereins „Erich-Zeigner-Haus“, hat das Datum nichts an Brisanz verloren. Im Gegenteil: Seit Beginn der Zählung vor 20 Jahren habe es noch nie so viele antisemitische Straftaten in Deutschland gegeben wie heute.