Mehrwertsteuersenkung in Borna und Geithain: Vielen Händlern ist der Aufwand zu groß

Landkreis Leipzig

Seit dem 1. Juli gilt eine niedrigere Mehrwertsteuer. Der reguläre Satz ist von 19 auf 16 Prozent gesunken, der ermäßigte liegt nun bei fünf statt sieben Prozent. So hat es die Bundesregierung mit Blick auf die Verbraucher beschlossen, um den Konsum anzukurbeln und der Konjunktur in der Corona-Pandemie neuen Schub zu geben. Doch nicht alle Branchen und alle Händler geben die Senkung an die Kunden weiter. Der Grund: Der Aufwand gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist enorm groß, zumal in sechs Monaten die Senkung wieder rückgängig gemacht werden soll.

Ärger bei Gewerbetreibenden wegen Aufwand

Deshalb gibt Dieter Hager der Aktion klare Kante. „ Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis. Hier wurde grober Unsinn verzapft“, erteilt der Vorsitzende des Gewerbevereins Groitzsch/ Pegau der Idee eine glatte Abfuhr. Die Änderungen seien so vielfältig und mit jeder Menge Arbeit verbunden, „das lohnt sich für ein halbes Jahr überhaupt nicht“. Das sei nicht nur seine persönliche Meinung, sondern dies habe er auch von anderen Geschäftsleuten in Groitzsch gehört.

Anzeige

Dieter Hager, Vorsitzende des Gewerbevereins Groitzsch/Pegau, ist kein Fan der Mehrwertsteuersenkung. Quelle: Andreas Döring

Weitere LVZ+ Artikel

In Borna zeichnet sich bislang ein unterschiedliches Bild ab. Manche geben die drei Prozent Rabatt weiter, andere nicht. „Interessant sind die Kosten, die diese Senkung verursacht“, begründet Martina Voll vom Bornaer Gewerbeverein die zweite Haltung. Die Händler müssten beispielsweise ihre Kassensysteme neu programmieren und Waren neu auspreisen. „Ein riesiger Aufwand, der dann in einem halben Jahr noch mal auf alle zukommt.“ Weshalb manche Händler lieber auf andere Möglichkeiten zurückgreifen würden. So wie Manuela Pförtner von der Parfümerie Funcke. „Falls Kunden verhandeln, haben wir ja auch noch die bisher möglichen Kundenrabatte“, macht sie deutlich.

Senkung lohnt sich vor allem bei größeren Anschaffungen

Silke Szelwis, Geschäftsführerin vom Geschenkeladen „Liebe Lilli“, gibt die ermäßigte Mehrwertsteuer weiter. „Insbesondere, weil mir das nach der Lockdown-Zeit und wegen der Treue der Kunden ein Bedürfnis ist.“ Auch Hörakustik Kufs schließt sich dem an. „Prinzipiell gebe ich den Rabatt gern weiter, wenn der Kunde es wünscht“, sagt Geschäftsführer Enrico Rockstroh.

Dass die drei Prozent einen so großen Unterschied im Kaufverhalten ausmachen, glauben die wenigsten. „Die Senkung lohnt sich vor allem bei größeren Anschaffungen“, betont Felix Gohlke vom gleichnamigen Skoda-Autohaus in Zedtlitz. Bei einem Fahrzeug, das 30 000 Euro kostet, kommen so immerhin 900 Euro Rabatt zusammen, sagt er.

Bei Möbel-Voigt in Eula profitieren selbst die Kunden von der reduzierten Mehrwertsteuer, die ihre Möbel sowie ihre Küche schon in den vergangenen Monaten kauften, aber jetzt erst geliefert bekommen. „Relevant ist nicht das Kaufdatum, sondern das Auslieferungsdatum“, erklärt Hannes Voigt.

Hannes Voigt im Möbelhaus. Quelle: André Kempner

Preise werden nicht umetikettiert, aber dennoch gesenkt

Die Neukieritzscher Schuh-, Sport- und Modehändlerin Kathleeen Kunath geht entspannt mit der zeitweiligen Senkung der Mehrwertsteuer um, die aus ihrer Sicht weniger kompliziert ist, als oft beschworen. Ihr modernes Kassensystem habe sie bei einem etwa zehnminütigen Telefonat mit dem Lieferanten umgestellt. Preise an der Ware werde sie nicht umetikettieren, die Kunden erhalten die drei Prozent aber beim Kauf erstattet. Das sei, sagt die Einzelhändlerin, auch ein kleines Dankeschön an die Kunden, „die uns die Treue gehalten haben“. In Wochenfrist werde sie die Preise dann sogar erneut senken. Dann beginne in ihrem Modehaus am Neukieritzscher Markt der Sommerschlussverkauf.

Geithainer Bäckerei : Weder hilfreich noch praktikabel

Das Brot, das in der Geithainer Bäckerei Claus am Dienstag 3,20 Euro kostete, ist am folgenden Tag nicht ein paar Cent billiger – nur weil der Gesetzgeber temporär die Mehrwertsteuer senkt. „Dieser Preis war gestern gerechtfertigt, und er ist es heute ebenso. Das Ganze ist für den Verbraucher nicht hilfreich und für uns nicht praktikabel“, sagt Anke Claus, die mit ihrem Mann Sven den mehr als 140 Jahre alten Familienbetrieb führt.

Viele Hundert Preise hätten über Nacht neu gerechnet werden müssen; dieselbe Umstellung käme zum Jahresende erneut. Es gehe ja nicht allein um Brot und Kuchen: „Viele Rohstoff-Lieferanten kommen wegen Corona in Schwierigkeiten, und auch wir haben erhebliche Einbußen hinnehmen müssen.“ Wenn ein Doppelbrötchen jetzt einen Cent weniger kostet, helfe das keinem, denn die Probleme – auch die, die auf alle zukommen – gingen tiefer. Den Anspruch, allen einen Atempause zu verschaffen, erfülle diese Art der Mehrwertsteuersenkung kaum.

Logo zur Aktion "Wir halten zusammen" während der Coronakrise Quelle: LVZ

LVZ-Aktion: Gemeinsam gegen Coronafolgen Viele Kleinunternehmer in Leipzig und Umgebung wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen. Hier geht es zur LVZ-Aktion.

Von André Neumann, Ekke Schulreich, Julia Tonne