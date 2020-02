Geithain

Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagmorgen ein 25-jähriger Mercedesfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kurz nach 5 Uhr war der junge Mann auf der A 72 kurz vor der Anschlussstelle Geithain ins Schleudern geraten, rammte erst die linke, dann die rechte Leitplanke und kam anschließend quer auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Das meldet die Polizei in Chemnitz. Am Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden an den Leitplanken wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Für die Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen in Richtung Leipzig drei Stunden lang gesperrt werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, heißt es weiter.

Von LVZ