Metallgestalter aus Prießnitz baut Treppen für den Leipziger Zoo

Ein metallner Bücherstapel an einer Leipziger Fassade markiert seit dem Frühsommer den Ort, an dem Band zwei des Marx‘schen „Kapital. Kritik der politischen Oekonomie“ gedruckt wurde. Entworfen hat ihn der Leipziger Objektkünstler Philipp Fritzsche, gefertigt der Metallgestalter Daniel Hupfer aus Prießnitz.

Seit er 2012 den ehemaligen Konsum des Dorfes zu seiner Werkstatt machte, übernimmt er immer wieder Aufträge für das Besondere – etwa für einen hohen Raumteiler aus geschliffenem Messing für eine Berliner Hochschule oder für den überdimensionierten Klopfer, der an die Wurzener Teppichfabrik erinnert.

Erst Gold-, dann Kunstschmied

„In den Konsum bin ich als Kind oft gegangen“, sagt Hupfer, Ur-Prießnitzer. Dass er einmal hier seinen Ein-Mann-Meisterbetrieb etablieren würde, war damals mitnichten absehbar. Das lag selbst dann nicht nahe, als der heute 42-Jährige nach dem Gymnasium in Geithain in Pforzheim Schmuckgestalter lernte, genauer Goldschmied. „Das war mir zu klein, zu filigran. Da war nichts mit freier Gestaltung“, blickt er zurück. Zweite Lehre Kunstschmied im Bayrischen Wald. Obwohl Jahrgangsbester, wurde er nicht übernommen; um die Jahrtausendwende kriselte es.

Wo es viele Jahre Brot, rote Limo und Waschpulver gab, hat Daniel Hupfer nun seine Prießnitzer Werkstatt eingerichtet. Quelle: Jens Paul Taubert

Allein zu arbeiten, zwingt Metallgestalter zu Konzentration

Hupfer kehrte zurück in die Heimat, begann beim Buchheimer Spezialfahrzeug-Bauer Marko Pfaff (für den er heute mitunter noch tätig ist), machte den Meister. Er wechselte in ein Leipziger Unternehmen, das für die Gastronomie in Edelstahl tätig war, bis zu dessen Insolvenz. „Dass ich mich selbstständig machen könnte, hatte ich da schon in Erwägung gezogen“, sagt er. In der Garage des Vaters begann er, im Nebenerwerb erst, fasste Tritt, kaufte den verwaisten Konsum. Allein in dem großen Raum zu stehen, stört ihn nicht. Es schafft Unabhängigkeit, zwingt zu Konzentration.

„Wenn ich Montagen habe, greife ich auf andere Selbstständige zurück“, sagt er. So wie er grundsätzlichen Wert legt auf Kooperationen. Für die Graichen Bau- und Möbelwerkstätten Frohburg gestaltete er nicht nur den erwähnten Raumteiler. Gemeinsam war man auch bei der Sanierung des Dresdner Kulturpalastes einbezogen: Sie lieferten die Buch-Rückgabe-Automaten für die Bibliothek. Für das Prießnitzer Möbel-Label „villabrocante“ von Ricky Radünz fertigt er Unterbauten für Tische.

Fällt die Reihe aus edelmetallnen, beleuchteten Dominosteinen für die Mittweidaer Hochschule im Stadtbild ins Auge, bleibt anderes im Hintergrund: Treppen für den Leipziger Zoo und das Prießnitzer Rittergut, Geländer im VIP-Bereich des Leipziger RB-Stadions. Das Anspruchsvollste, sagt er, sei die Abtrennung des Fuchshainer Kirchenraums gewesen, um eine Winterkirche zu schaffen. Die Wand aus viel Glas und wenig Stahl, die Hupfer unter der Empore einzog, wird in ihrer Sachlichkeit dem barocken Kirchenraum gerecht.

Schlossweihnacht mit Hupfers Schmiedefeuer

Wenn der Heimatverein Prießnitz/Trebishain zur nächsten Schlossweihnacht einlädt, schürt Daniel Hupfer dort wieder das Schmiedefeuer. „Vor allem die Kinder sind sehr interessiert“, sagt er. Mehrfach sei es deshalb auch schon in Kindereinrichtungen gewesen. Um die Zukunft des Handwerks im Allgemeinen und des Metallberufs im Besonderen macht sich der Vater dreier Kinder zumindest Gedanken, denn „das Interesse verliert sich, wenn es nicht gefördert wird. Und das ist schade.“

