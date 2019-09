Frohburg/Meusdorf

Lutz Vogel ist Bauer in vierter Generation. Gemeinsam mit seiner Frau Nicole und Schwiegersohn Kevin Sammler bewirtschaftet er einen der großen Vierseithöfe in Meusdorf. Vogels Rinder, die auf vielen Streuobstwiesen im Südzipfel des Kohrener Landes grasen, sind so etwas wie ein Markenzeichen. Sie sind Grundlage für hausschlachtene Salami und Knacker. Den Hauptumsatz aber liefert der Ackerbau. Die 26. LVZ-Wanderung führt am 14. September durch Meusdorf. Dann berichtet Lutz Vogel über die Situation der familiengetragenen Landwirtschaft.

Ackerbau trotzt der Trockenheit

Nach dem Dürre-Sommer 2018 mussten Vogels Futter zukaufen, um die 20 Mutterkühe und die 30-köpfige Nachzucht über den Winter zu bringen. „Wir haben deshalb dieses Jahr gleich mehr Futter angebaut, vor allem mehr Klee, der tiefer wurzelt“, sagt der Landwirt. Gut beraten waren sie damit, denn die Trockenheit 2019 ist ähnlich arg: „Wir füttern jetzt schon wieder zu.“

Dort, wo das Gras auf den Wiesen förmlich verbrannt ist. Anlass zu klagen ist das allerdings nicht, denn da ist noch der Ackerbau: „Und da haben wir dieses Jahr wieder gute Erträge.“ Die eher bescheidenen 2018 habe man durch höhere Erlöse kompensieren können. Gerste, Weizen, Raps und Zuckerrüben wachsen auf den guten Böden um Jahnshain herum. Böden, die der Austrocknung besser widerstehen können als leichte, sandige.

Landwirt Lutz Vogel mit seiner Frau Nicole und ihren Kühen in Jahnshain auf der Weide. Quelle: Jens Paul Taubert

Obstwiesen sind Grund für die Rinderhaltung

Dass es der Natur nach Wochen und Monaten erneuter Hitze und ohne Regen die Substanz geht, ist im Kohrener Land unübersehbar. Nichts mit idyllischen saftigen Wiesen im Schatten alter Apfel- und Birnenbäume. Dieser historische Obstbestand ist der Grund, warum Vogels Familienunternehmen überhaupt Rinder hält. Die Wiesen gehören zum bewirtschafteten Pachtland.

Aufgrund vieler Hanglagen und der knorrigen Stämme kommt man mit Mähtechnik kaum zum Zuge. Deshalb die Beweidung. Die aber sei aufwendig, sagt Vogel: „Fünf Herden haben wir draußen. Da muss man täglich rumfahren und sich kümmern.“ Erst wenn der Winter näher rückt, kommen die Tiere wieder in den Stall.

Acht Schlachttage im Jahr

Achtmal im Jahr wird eines der Rinder geschlachtet. Im einstigen Milchvieh-Stall wurde deshalb ein Schlachthaus eingebaut. Das Schweinefleisch, das außerdem für das Wurstmachen nötig ist, wird aus dem nahen Altenburger Schlachthof geholt.

Eine Woche nach der LVZ-Wanderung beginnt die Herbst-Saison. Bis Dezember und dann wieder von Februar bis Mai wird dann an einen Sonnabend im Monat geschlachtet, werden Wurst und Fleisch am Hof verkauft. „Die Kundschaft kommt aus der ganzen Region bis nach Leipzig, einige sogar aus Berlin“, sagt Lutz Vogel. Werbung zu machen brauche er nicht; die im Wortsinn Mundpropaganda reiche vollkommen aus.

Anmelden für die 26. LVZ-Wanderung kann man sich bis 9. September. Das Telefon unter der Nummer 03433/270721 ist Montag bis Donnerstag vom 10.30 bis 15 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr geschaltet. Dann erfährt jeder Teilnehmer seine aktuelle Startzeit. Vor Ort ist eine Startgebühr von drei Euro zu entrichten; Heranwachsende bis 15 Jahren zahlen einen Euro.

Von Ekkehard Schulreich