Mike Dietrich ist seit 30 Jahren Bestatter in Frohburg

Frohburg

Traumberuf? Dieser Begriff scheint bei einem Bestatter nicht angemessen. Mit Menschen zu arbeiten, ihnen in schweren Stunden zur Seite zu stehen, kann dennoch ausfüllen, erfüllend sein. Mike Dietrich ist davon überzeugt, schließlich arbeitet er seit drei Jahrzehnten in diesem Metier. Das Frohburger Unternehmen Bestattungen Dietrich, das sein Onkel Siegfried 1989 gründete, leitet er seit 15 Jahren. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter René Preuß begleitet er Menschen auf ihrem letzten Weg und ist dabei den Hinterbliebenen eine Stütze.

Als Bestatter den richtigen Ton finden

„Einfühlsam mit Menschen umgehen, den richtigen Ton, die richtige Form finden – darauf kommt es an“, sagt der 49-Jährige. Er, der in der Landwirtschaft gelernt hatte, sammelte Erfahrungen von Grund auf. Ein Ausbildungsberuf ist Bestatter schließlich erst seit wenigen Jahren.

Aus der Eschefelder Landwirtschaft kam auch Siegfried Dietrich, als er am 1. November 1989 sein Gewerbe endlich anmelden konnte. Früheren Versuche, so sein Neffe, seien von den Behörden abgelehnt worden.

In Eschefeld gegründet, ist das Unternehmen längst in Frohburg ansässig; zeitweilig gab es in Geithain eine Niederlassung. Den Auftakt bildet in der Regel das Trauergespräch, vorzugsweise zu Hause, „denn in ihrer gewohnten Umgebung sind die Menschen gefestigter“, sagt Dietrich. Hier spreche man alle Details ab – von erforderlichen Behördengängen über den Ablauf der Trauerfeier und dem Trauerredner bis zur Art der Bestattung. Falls sich der Todesfall im Ausland ereignete, etwa auf einer Urlaubsreise, kümmere man sich auch um die Überführung.

Viele schieben das Thema Sterben ein Stück weg

Über das Thema des Sterbens, das ja irgendwann einen Jeden betreffe, machten sich die meisten kaum Gedanken, weiß Mike Dietrich aus seiner Erfahrung: „Man schiebt das gern ein Stück weg. Nur wenige informieren sich vorher oder sprechen ab, was die Angehörigen wünschen.“ Auf dem Land gebe es häufiger noch als in der Stadt Erd- statt Feuerbestattungen.

Doch der Trend gehe auch hier hin zu Gemeinschaftsanlagen ohne eigenes Grabmal: „Das hat weniger Kostengründe als vielmehr den Wunsch der Älteren, keinem zur Last fallen zu wollen dadurch, dass ein Grab gepflegt werden muss.“ Eher ausgewogen ist das Verhältnis zwischen kirchlichen und weltlichen Bestattungen.

Von Ekkehard Schulreich