Frohburg/Prießnitz

Kurt Biedenkopf habe er in Frohburg nie begrüßt, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) am Montagabend auf dem Schloss- und Rittergutshof Prießnitz. Da hatte er, seit 1990 im Amt, mit Michael Kretschmer (CDU) Sachsens vierten Ministerpräsidenten an seiner Seite – um ihm den Stand der Sanierung des historischen Gebäudekomplexes vor Augen zu führen. Millionen Euro des Landes, des Bundes, der Kommune wurden dafür verwendet, und es werden weitere Millionen gebraucht.

Für Kretschmer, auf Sommertour durch den Freistaat, Gelegenheit, vier Wochen vor der Landtagswahl mit Menschen der Region auf Augenhöhe sprechen. Mehr als 200 waren gekommen, manche mit konkreten Anliegen.

Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch übergibt Michael Kretschmer einen Korb mit Feinem aus dem Kohrener Land – und einen Wunschzettel für künftige Förderungen. Quelle: Jens Paul Taubert

Prießnitz : Millionen Euro investiert, Millionen müssen folgen

„ Frohburg kann nicht meckern“, sagte Wolfgang Hiensch, übergroßen Lobes unverdächtig, mit Blick auf die Prießnitzer Förderung: „Keiner kann sich mehr vorstellen, wie das hier vor zehn Jahren aussah.“ Inzwischen sei ein Gros der historischen Substanz saniert, die Kindertagesstätte zog ein, die Sammlung des Heimatvereins Prießnitz/ Trebishain.

Das Feuerwehr-Depot wurde auf Vordermann gebracht, jetzt ist die Sporthalle eine Baustelle. Um das Begonnene zu vollenden, müsse die Förderung weitergehen. Hiensch hatte einen Wunschzettel vorbereitet, den er samt Präsentkorb mit Waren aus dem Kohrener Land übergab. Und Kretschmer „zu einem Frohburger Bier“ einlud, einem Hopfgartner Kräcker-Bräu.

Zur Galerie Michael Kretschmer (CDU) informierte sich im Frohburger Ortsteil über die Sanierung von Schloss und Rittergut. Er traf Menschen zum Gespräch und übergab Förderbescheide für fünf Feuerwehr-Fahrzeuge.

Kretschmer : „Protestwahl schadet uns allen“

Doch das Hopfengetränk musste warten, während der Ministerpräsident seine Leitlinien für den ländlichen Raum umriss, indem zwei Drittel der Sachsen zu Hause sind. Dringend sei der Ausbau von Straßen, Internet, Infrastruktur. Unverzichtbar das Engagement der Ehrenamtlichen. Die in den Feuerwehren etwa seien „die Helden des Alltags“, verdienten unbedingte Anerkennung. Und: „Die Dinge, die nicht funktionieren, müssen angesprochen und sie müssen verändert werden“, sagte er: „Protestwahl schadet nicht den Adressaten in Berlin oder Brüssel, sondern uns allen hier.“

Übergabe der Fördermittelbescheide für fünf neue Tanker: Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch, Abgeordneter Georg-Ludwig von Breitenbuch, stellvertretender Landrat Gerald Lehne, Michael Kretschmer, Stadtwehrleiter Heiko Mühling, Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (von links). Quelle: Jens Paul Taubert

Sachsen gibt mehr Geld für Feuerwehren aus

200 Millionen Euro, verteilt auf fünf Jahre und mehr als geplant, stellt Sachsen für die Feuerwehren zur Verfügung. Die Förderbescheide für fünf neue Tanklöschfahrzeuge TLF 4000 übergab Kretschmer an diesem Abend vor den versammelten Kameraden vieler Wehren.

Die Tanker – Wert 1,7 Millionen Euro, davon 1,3 Millionen Euro – werden in Eschefeld und Kohren-Sahlis, aber auch in Großbothen, Lobstädt und Groitzsch eingesetzt. Begleitet wurde der Ministerpräsident vom Landtagsabgeordneten Georg-Ludwig von Breitenbuch ( CDU), der sich zur Wiederwahl stellt. Er würdigte den Einsatz der Prießnitzer für ihr mehr als 1000 Jahre altes Dorf: „Schloss und Rittergut sind hier in guten Händen.“

Konkrete Anliegen an den Ministerpräsidenten

Ein kontroverses Thema, mit dem die Prießnitzer Michael Kretschmer konfrontierten, war der Ausbau der Straßen in der Siedlung. Die Stadt Frohburg plant den im kommenden Jahr; zahlreiche Grundstückseigentümer müssten dann Erschließungsbeiträge zahlen.

Summen, die, so die Kritik, für viele „ein Hammer“ wären. Betroffene wandten sich an das Innenministerium, das inzwischen die Kommune zu einer Stellungnahme aufforderte. Martin Voigt (83) aus dem Geithainer Ortsteil Bruchheim sagte zu Kretschmer, man müsse nicht mehr Polizisten einstellen, statt dessen Straftaten konsequenter ahnden: „Es muss wieder Ruhe reinkommen. Gerade wir Älteren fühlen uns verunsichert.“

Stimmen zum Kretschmer-Besuch In Prießnitz könne man sehen, was sich mit Fördermitteln erreichen lasse, sagten Ilona und Tilo Denecke aus Geithain, mit dem Dorf eng verbunden. „Was Michael Kretschmer sagte, hat Hand und Fuß. Wir wünschen uns, dass wir in Sachsen so weiterkommen wie bisher. Uns Älteren ist klar: Seit 1989 wurde viel erreicht.“ „Ich wollte Herrn Kretschmar mal persönlich kennen lernen“, sagte Jürgen Steinbach, der samt Familie aus dem Bornaer Ortsteil Raupenhain kam. Wie sich die Leute in Prießnitz engagierten – ob im Heimatverein oder der Feuerwehr –, verdiente unbedingte Anerkennung. „Es geht schließlich um Spenden für unser Dorffest“, formulierte es Jens Mutscher aus Trebishain pragmatisch. Am letzten Augusttag wird das Jubiläum „750 Jahre Trebishain“ gefeiert. Der Erlös des Montagabends kommt dem zugute. Es ging ihm aber auch um Kretschmer: „Ich bin grundsätzlich begeistert, dass er von Dorf zu Dorf zieht und die Leute fragt, wo drückt der Schuh.“ „Die Prießnitzer Vereine und die Feuerwehr haben diesen Abend gemeinsam organisiert, damit er für alle Seiten etwas bringt“, sagte Wehrleiter Steffen Jungnitz. Als Mitarbeiter des Bauamtes meinte er damit auch zusätzliche Mittel des Denkmalschutzes, um den „vergessenen Raum“ herrichten zu können, der bei den Arbeiten an der Sporthalle entdeckt worden war. Hier erhielten sich, verborgen durch eine Zwischendecke, wertvoller Stuck und Ausgestaltungen. Die müssten außer Plan konserviert werden.

Von Ekkehard Schulreich