Mit Kilt und Kraft: Hobby-Schotten wetteifern bei Prießnitzer Highland-Games

Frohburg/Prießnitz

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – das Prießnitzer Weidefest und die Highland-Games sollten ursprünglich schon im Mai stattfinden, Corona verhinderte das. Doch nun wurde die Veranstaltung im September möglich. Angesichts des prachtvollen Wetters war das keine schlechte Wahl, schließlich fielen einige der Frühjahrsveranstaltungen in den vergangenen Jahren etwas nasser aus.

Und so trafen sich wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Röcken und Hosen zu kraftvollen Wettkämpfen. „Man kann das durchaus mit einem Zehnkampf vergleichen“, sagte Daniel Derwanz aus Velbert, der mit den „Paradise Punks“ zum schottischen Kräftemessen antrat. „80 Prozent sind Technik, zehn Prozent Kraft, und bei den anderen zehn Prozent muss man den richtigen Moment erwischen, um zu 1000 Prozent zu explodieren“, sagte er mit Blick auf solche Wettkämpfe wie Steine- oder Baumstämmewerfen. Zu normalen Zeiten finden in Deutschland fast jedes Wochenende Wettkämpfe statt. „Ich brauche nach jedem Termin mindestens vier bis fünf Tage, um mich zu erholen“, so Derwanz.

Trainierte Sportler dabei

Trainiert wird meist bei den örtlichen Sportvereinen, denn ohne eine geeignete Wiese geht fast nichts. „Ich bin ohnehin in unserem Fußballverein aktiv, da kann ich auf dem Sportplatz trainieren“, sagte Philipp Geilmann aus Haltern am See. In seiner Heimatstadt gab es im vergangenen Jahr die ersten Indoor-Games überhaupt. „Die Saison endet ja sonst meist Ende September, so konnten wir noch im November unsere Kräfte messen.“ Denn bei Schnee und Eis machen die Highland-Sportarten keinen Spaß. „Ich brauche die Sonne zum Auftauen.“

Deutsche Vizemeisterin Ü-50 am Start

Seit gerade mal einer Woche ist Sabine Kentenich aus Kerpen Deutsche Vizemeisterin Ü-50. „Ich betreibe diesen Sport erst seit einem Jahr“, verriet sie. „Damals hat mich ein Kollege zu den Teamwettkämpfen mitgenommen. Da bin ich dann hängengeblieben.“ Früher habe sie nie Sport getrieben. „Doch hier kann ich zeigen, dass ich auch als kleine dicke Frau etwas erreichen kann.“ Mindestens zweimal pro Woche trainiert sie derzeit.

Schweizer Rekord aufgestellt

Ein großes Hallo gab es am Sonnabend, als Steffi Frey bei „Weight for distance“, dem Wurf eines Metallblocks, satte 20,62 Meter hinlegte. Denn damit stellte sie einen neuen Schweizer Rekord auf. „Ich wusste, dass ich über 20 Meter komme, aber mit einem Schweizer Rekord habe ich nicht gerechnet“, sagte die Eidgenossin. Mit Fitness beschäftigt sie sich schon seit 20 Jahren, über ihren Freund kam sie dann zu den Highland-Games. „Ich habe so viele Sportarten ausprobiert, aber diese große Familie hier lässt sich durch nichts toppen.“ In diesem Jahr musste auf viele solcher „Familientreffen“ verzichtet werden. „Ich war sonst fast jedes Wochenende unterwegs.“

Historiengruppen sorgen für Rahmen

Richtig krachen ließen es die Mitglieder der Historiengruppen, die sich mit der Zeit des Dreißigjährigen Krieges beschäftigen. Ihre Böllerkanonen gaben das Startsignal zu den Wettkämpfen. „Sogar in der Schlacht bei Breitenfeld kämpfte ein schottisches Regiment, allerdings blieben davon nur zwei Proznet übrig“, erklärte Dieter Heinrich aus Oederan. „Deren Dudelsäcke waren für den Feind ein akustisches Ziel. Später wurde das Regiment dann mit Söldnern aus anderen Ländern aufgefüllt.“

Die heutigen Gruppen vereint ein Hobby, das sich auch um alte Handwerkskunst dreht. „Wir zeigen, wie man aus Hanfgarn dicke Seile herstellt“, sagte Adrian Kuhne. Es sei mittlerweile fast unmöglich, die Gerätschaften dafür aufzutreiben. „Es gibt ja kaum noch Seiler.“ Doch die alten Techniken dienen nicht nur Showzwecken. „Vor zwei Jahren haben wir ein neues Glockenseil für die Geithainer Kirche angefertigt“, so Kuhne.

Von Bert Endruszeit