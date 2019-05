Praxisorientiert will das Geithainer Wirtschaftsgymnasium sein. Dazu gibt es unterschiedliche Projekte – zum Beispiel TheoPrax. Ökonomin Kerstin Rettig von der gründernet Beratungs- und Projektentwicklungs GmbH aus Chemnitz betreut dies in Schulen in ganz Sachsen.

„Oft beschweren sich Firmen, dass die Schüler nicht gut auf die Praxis vorbereitet sind“, sagte sie. Vom Fraunhofer Institut sei vor zwanzig Jahren die TheoPrax-Methode entwickelt worden. Dabei soll unternehmerisches Denken und das Arbeiten im Team geübt werden. Es gebe wie im Berufsalltag eine Angebot-Auftrag-Situation mit externen Firmen, Behörden oder Vereinen. Die Schüler müssen ein Angebot erstellen, sich dies bestätigen lassen und es dann erarbeiten.

Für ihr Unternehmen sei es ein „Herzensprojekt, Schülern diese Kompetenz beizubringen“, dafür gebe es keine Extra-Mittel, sagte Rettig. In diesem Jahr betreut sie acht Projektgruppen, darunter zwei aus Geithain.

So sollten neun Schüler innerhalb von zwei Wochen für die Westsächsische Hochschule in Zwickau zum Thema Werkstofftechnik die Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Sie überarbeiteten die Homepage, drehten einen Imagefilm und schrieben einen Presseartikel – das alles so, dass es jeder versteht, auch wenn er keine Ahnung von Werkstofftechnik hat.

Kürzlich stellten die Gymnasiasten ihre Ergebnisse vor. Amy Katharina Martin schilderte, dass sie noch nie zuvor etwas von einer „Röntgengrobstrukturprüfung“ gehört hatte. Dennoch sei es Dank der Betreuer und eines Besuchs in der Hochschule gelungen, sich in das Thema einzuarbeiten. Die 18-Jährige möchte zwar nicht Werkstofftechnik studieren, sondern Grundschullehrerin werden, „aber es war interessant, mal so was zu machen, wenn man einfach so ins kalte Wasser geworfen wird“. Es sei auch eine Herausforderung gewesen, zu neunt an so einem Projekt zu arbeiten und sich untereinander gut zu organisieren.

Ingenieurin Ulrike Riemer von der Hochschule lobte Image-Film und die Vorschläge für die Überarbeitung der Homepage: „Ich bin beeindruckt, was ihr in dieser kurzen Zeit geschafft habt“, sagte sie zu den Schülern.

Eine zweite Gruppe beschäftigte sich im Rahmen von TheoPrax mit einem Projekt gleich vor der Haustür: Es ging um die Schulhofgestaltung. Das ist schon eine ganze Weile Thema in Geithain. Wege, Bänke, Biotop und Fitnessbereich – die Gymnasiasten hatten nicht nur jede Menge Vorschläge und Pläne. Sie lieferten auch einen Kostenplan und Ideen, wie der Gesamtpreis von 130.000 Euro mit Eigenleistungen vermindert werden könnte. Aus Spendenläufen in der Vergangenheit ist schon einiges Geld für die Schulhofsanierung vorhanden. Weitere Aktionen sollen starten, Spenden sind willkommen.

Auch diese Schüler erhielten Lob vom Fachmann. Planer Thomas Richter von der Firma Petzschow+Thiel meinte, für die Leistungsphase eins und zwei, wo es um die vorbereitenden Planungen geht, sei hier schon allerhand absolviert worden.