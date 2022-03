Mit dem Ballon in den Westen: Grimmaer Fluchtversuch scheitert vor 40 Jahren

Grimma/Leipzig

Er war er an jenem 4. Dezember 1989 dabei, als in Leipzig die Stasi besetzt wurde. Heute leitet der DDR-Bürgerrechtler das Museum in der „Runden Ecke“. Tobias Hollitzer (56) hat unzählige OVs, „Operative Vorgänge“, im Hinterkopf. Ein Fall aber ist ihm dauerhaft präsent – der „OV Hohltaube“.

Die Hohltaube gilt als sehr scheu und nicht so schnell zu entdecken. Als einzige Taubenart sucht sie sich zum Brüten verlassene Baumhöhlen aus, daher hat sie auch ihren Namen. Nicht umsonst dürfte die Staatssicherheit für den spektakulären Fall aus den frühen Achtzigern ausgerechnet diesen Decknamen gewählt haben.

Tobias Hollitzer (56) ist Leiter der Leipziger Gedenkstätte „Museum in der Runden Ecke“. Quelle: Haig Latchinian

„Der OV Hohltaube steht exemplarisch dafür, wie die Stasi brisante Fälle nicht nur an sich gezogen hatte, sondern sie, trotz Existenz von Anwälten und Richtern, auch in den Händen behielt – von den Ermittlungen bis zum Strafmaß“, sagt Hollitzer. Er spricht von einer „perfekten Simulation des Rechtsstaates“, von einem „Als-ob-Recht“.

Ballonhülle kommt zum Vorschein

Ein Spaziergänger entdeckt Ende August 1982 im Waldstück bei Grimma zufällig ein Paket. Gitternetzfolie auf den ersten Blick. Schon munkelt er mit dem Bau eines Gemüsezeltes. Als das obskure Objekt der Begierde auch Tage später noch dort liegt, nimmt er es mit nach Hause, schnürt es auf und traut seinen Augen nicht.

Im Innern verbirgt sich eine Ballonhülle. Der Spaziergänger macht Meldung beim ABV, dem Abschnittsbevollmächtigten. Die Staatssicherheit übernimmt. Am 1. September wird das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Die „Organe“ gehen von versuchter R-Flucht aus, Stasi-Jargon für Republikflucht.

Bereits am Eingang der Gedenkstätte wird Erinnerung lebendig. Quelle: Haig Latchinian

Ulrike Wilkens arbeitet seit 1992 im Stasi-Unterlagen-Archiv. Die erste öffentliche Führung nach langer Corona-Pause widmet sie dem Fall „Hohltaube“. Einige junge Leute sind erschienen. Es muss sich wohl erst herumsprechen, dass es dieses Format in der Außenstelle des Bundesarchivs ab sofort wieder an jedem letzten Mittwoch im Monat gibt.

Spur führt nach Naunhof

An jedem letzten Mittwoch des Quartals veranstaltet das Archiv seine thematischen Führungen. Der Fall „Hohltaube“ habe nicht nur etwas mit dem Muldental zu tun, sondern auch mit der LVZ, Lokalausgabe Grimma, wie Ulrike Wilkens verrät: „Denn der Ballon wurde innen mit Zeitungspapier verstärkt.“

Der Ballon ist kalt. Die Sache heiß. Die Stasi analysiert die Stoffbahnen und recherchiert, in welchen Handelsgenossenschaften der Region zuletzt größere Mengen des Materials geordert wurden. In Naunhof werden die Ermittler fündig. Ein Kunde hat dort den entsprechenden Stoff gekauft und mit Scheck bezahlt.

Säcke voller geschredderter Akten werden im Archiv gelagert. Quelle: Haig Latchinian

Ulrike Wilkens: „Auf der Vorderseite des Schecks vermerkt der Mann den abzuhebenden Geldbetrag und unterschreibt. Name, Anschrift und Personalausweisnummer notiert er wie vorgeschrieben auf der Rückseite des Schecks.“ Der Scheck führt die Ermittler am 8. September geradewegs zur Zielperson.

„Beobachtungsauftrag Luft“

Zwischen 1949 und Sommer 1961 verlassen drei Millionen Menschen die DDR. Der Massenexodus wird erst durch den Mauerbau gestoppt. Und doch kehren von 1962 bis Oktober 1989 weitere fast 800 000 Menschen der Republik den Rücken. Allein 1989 sind es 200 000. Auch ein junger Mann bei Grimma will weg.

„Beobachtungsauftrag Luft“: Die Stasi observiert das Grundstück des „Täters“. Es werden zig Fotos von Haus und Garten geschossen. Im Hintergrund holen die Ermittler eifrig Informationen ein, leuchten das Umfeld aus, befragen ABV und Nachbarn. „Horch und Guck“ lauert auf den Moment, bis die Falle zuschnappt.

Stefan Walter ist Außenstellenleiter des Stasi-Unterlagen-Archivs in Leipzig. Quelle: Haig Latchinian

Im Stasi-Unterlagen-Archiv lagern fast 6000 laufende Meter Unterlagen der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung Leipzig und ihrer 13 Kreisdienststellen, sagt Stefan Walter. Der Außenstellenleiter des Bundesarchivs und seine gut 50 Mitarbeiter hüten rund drei Millionen Karteikarten.

Kein Publikumsverkehr im Lockdown

Hinzu kommen 3000 laufende Meter Schriftgut auf Sicherungs- und Arbeitsfilmen sowie gut 2000 Säcke mit geschreddertem Papier. 1992 gab es in Leipzig über 50 000 Anträge auf Akteneinsicht. Mitunter mussten die Antragsteller bis zu drei Jahre warten, ehe ihnen die Dokumente vorgelegt werden konnten.

In den Regalen des Archives entdeckt: Autokennzeichen aus längst vergangenen Zeiten. Quelle: Haig Latchinian

2019 waren es noch fast 5000 Antragsteller in Leipzig, 2021 jedoch nicht mal mehr halb so viele. „Das hat natürlich etwas mit Corona zu tun“, weiß Archivleiter Walter (39): „Der Behördenbetrieb lief zwar weiter, im Lockdown gab es aber keinerlei Publikumsverkehr“, erläutert der Berliner Historiker, seit zwei Jahren in Leipzig.

Per Post, online oder persönlich könne jeder seine Akte anfordern. Zunächst müsse ein Formular ausgefüllt werden. Dann verstrichen in der Regel einige Monate, bis die Unterlagen beisammen seien, so Walter: „Entweder schicken wir die Kopien zu, oder es besteht die Möglichkeit, die Originale in unserem Lesesaal einzusehen.“

Festnahme auf Fahrt nach Thüringen

Bei einem Museumstag habe sie besagten Mann aus Grimma persönlich kennenlernen dürfen, sagt Sachbearbeiterin Ulrike Wilkens. Sie war 26 Jahre jung, als sie im Archiv begonnen hatte. Sie leistet Zuarbeiten für Rehabilitierungen und bearbeitet Forschungs- sowie Medienanträge. Den Namen des Ballon-Erbauers darf sie nicht preisgeben. Berufsgeheimnis.

Jeden Monat finden Führungen im Stasi-Unterlagen-Archiv statt. Quelle: Haig Latchinian

Mitte September 1982 wird der Hauptverdächtige im „OV Hohltaube“ zusammen mit seinem Begleiter festgenommen. An jenem Tag sind beide im Auto unterwegs nach Thüringen. Mit dabei haben sie einen zweiten Ballon, der im Vergleich zum ersten, im Wald bei Grimma abgelegten, größer ist.

Bei einer Hausdurchsuchung werden weitere Beweismittel sichergestellt. Es finden Vernehmungen statt. Anklage wird erhoben. Das Urteil gesprochen. Beide Männer, nicht viel älter als 20, müssen ins Gefängnis: der Hauptangeklagte auf Vorschlag der Stasi für vier Jahre, sein Freund für zwei Jahre und drei Monate.

Stasi hielt den Fall unter der Decke

Der Fall „Hohltaube“ ist bis heute kaum bekannt. Der Stasi sei es wichtig gewesen, alles unter Verschluss zu halten, sagt Gedenkstättenleiter Tobias Hollitzer: „Eine mögliche Nachahmung musste mit aller Macht verhindert werden. Die Idee war zu genial. Der Grimmaer wollte seinen Ballon im Thüringer Wald nicht irgendwo aufblasen, sondern vor Ort eine Gasanlage anzapfen.“

Die ukrainische Flagge weht an der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“. Quelle: Archiv

Ulrike Wilkens weiß, dass der damals noch junge Hauptheld ganz allein ein Haus bei Grimma bewohnte. Der Vater ist bereits tot, schließlich erkrankt die Mutter schwer. Er wächst bei den Großeltern auf. Als der Opa stirbt und auch noch die Oma ausfällt, ist er gerade mal 16. 1981 denkt er erstmals an Flucht.

Vier Jahre komplett abgesessen

Zunächst baut er einen Flugdrachen, danach tüftelt er an einem U-Boot. Schließlich konstruiert er den Versuchsballon. Als er ihn aufbläst, merkt er schnell, dass dieser zu klein geraten ist. Er legt ihn im Gebüsch ab und näht sich an der Singer einen größeren. Mit ihm fliegt er später auf. Er muss die vier Jahre komplett absitzen und wird danach direkt in den Westen überstellt.

„Ein Stasi-Mitarbeiter hatte sich das Haus in der Zwischenzeit unter den Nagel gerissen und wohl gehofft, seinen Lebensabend dort verbringen zu können“, sagt Ulrike Wilkens. Es kommt anders. Die Mauer fällt. Der Grimmaer fordert das Grundstück zurück. Er wird rehabilitiert und für die erlittene Haftzeit entschädigt.

Von Haig Latchinian