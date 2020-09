Frohburg

Frohburg soll ab 2021 nur noch Fördermitglied des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land sein: Diesen Vorschlag stellte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) dem Stadtrat am Donnerstagabend zum Beschluss. Die Kommune, die sich deutlich in Richtung Leipzig und Neuseenland orientiert, würde ihren Jahresbeitrag halbieren, den Verein aber weiterhin mittragen. Trotz Debatten in zwei Verwaltungsausschuss-Sitzungen sah das Parlament erheblichen Gesprächsbedarf. Ein Antrag der CDU sorgte für eine nochmalige Wendung.

Bürgermeister: Frohburg ist „nicht der Totengräber“

5000 Euro Jahresbeitrag für eine Fördermitgliedschaft und weitere 500 Euro für Printwerbung, anderenfalls Kündigung: Hienschs Ansage war klar. Keinesfalls sehe er sich „als Totengräber des Vereins“. Vielmehr fordere er nach Jahren vereinsinterner Zukunftsdebatten endlich eine klare Linie: „Der Verein muss sich wirtschaftlich neu aufstellen – und qualitativ.“ Einen kompletten Rückzug Frohburgs werde es mit ihm nicht geben, und er werde nichts unterstützen, was die Leaderförderung im Land des Roten Porphyrs gefährde. „Wir bekennen uns zum Verein, aber von der Basis muss mehr kommen.“

Seit Jahrhunderten stehen die Kohrener Burgtürme über der Stadt. Der Tourismusverein Borna und Kohrener Land indes steht jetzt vor entscheidenden Weichenstellungen. Quelle: Jens Paul Taubert

Irritationen gab es in der Frage, ob Stadträtin Franziska Mascheck (Linke) befangen ist. Aufgrund ihres Engagements in der Kohren-Sahliser AG Touristik, die vom Verein getragen wird, sah das der Landkreis so. Hiensch sperrte sie nach ihrem Einspruch aber nicht aus: „Wir sollten uns auf den Kern der Sache konzentrieren.“

Rico Hiensch : Projektbezogen mehr Geld geben

Diesen Kern präziser herauszuarbeiten bemühte sich Rico Hiensch (BuW/BIE): Er plädierte für eine Fördermitgliedschaft mit 6000 Euro. Außerdem sollte der Verein für Projekte, die ausschließlich dem Tourismus in Frohburg dienten, leistungsbezogen weitere 2500 Euro im Jahr erhalten. Man müsse auf den Punkt kommen, aber „einen Konsens finden und besser miteinander arbeiten“.

Es wäre falsch, würde Frohburg dem Verein „die Pistole auf die Brust setzen“, warnte Mascheck. Eine bloße Fördermitgliedschaft wäre kein gutes Signal. – „Ich befürchte das Aus für den Verein“, unterstützte das Andreas Kraus ( CDU). Dass der Verein noch „dieses Jahr 2021 braucht“, meinte auch Susann Müller ( AfD). – Für Siegfried Runkwitz (Linke) indes wurde es höchste Zeit, eine Entscheidung zu fällen: „ Leipzig war immer die Blickrichtung für uns.“

CDU : Ein Jahr Aufschub geben

Nach einer Auszeit, die Georg-Ludwig von Breitenbuch ( CDU) beantragte, kam ein zweiter Antrag auf den Tisch: Die CDU forderte, 2021 Mitglied zu bleiben und „Kriterien aufzustellen, was in dieser Zeit verändert werden muss“. Das, so von Breitenbuch, sei ein Gebot der Fairness. Ein Vorstoß, der auf den Widerspruch des Bürgermeisters stieß. Als er darüber abstimmen ließ, zeigte sich, dass eine knappe Mehrheit von acht zu sechs Stimmen für einen solchen Aufschub plädierte.

Geithainer Stadtrat berät zum Verein am 15. September

Ehe der Tourismusverein Borna und Kohrener Land am 29. September zu einer für die Zukunft entscheidenden Mitgliederversammlung zusammen tritt, befasst sich der Geithainer Stadtrat am 15. September mit dieser Causa. Der Beschlussvorschlag von Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) geht einen Schritt weiter als der seines Frohburger Amtskollegen: Austritt zum Jahresende und Wechsel in den Tourismusverein Leipziger Neuseenland.

Von Ekkehard Schulreich