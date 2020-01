Mitnetz lässt Drohnen die Stromtrassen in der Region überfliegen

Landkreis Leipzig

Die Sicherheit ihrer Hochspannungsleitungen will der Netzbetreiber Mitnetz künftig mit Drohnen überprüfen. Bislang kamen dafür Hubschrauber zum Einsatz. Beschädigungen und Gefährdungen an Leitungen und Masten, die vom Boden nur schwer zu erkennen sind, werden aufgespürt. „Im Rahmen der Digitalisierung wird aktuell der automatisierte Einsatz von Drohnen erprobt“, teilte das Unternehmen mit Sitz in Kabelsketal ( Sachsen-Anhalt) mit.

Leipziger Südraum für Testflüge auserkoren

Für Testflüge wurde der Leipziger Südraum ausgewählt. Drohnen werden dazu die Hochspannungsleitung zwischen Eula und Zwenkau überfliegen. Dieses Vorhaben sei bisher einmalig in Sachsen. Mitnetz wird dabei von einem Startup aus Leipzig namens FlyNex unterstützt.

Erste Tests mit Drohnenflügen finden Ende Januar entlang der Stromtrasse zwischen Eula und Zwenkau statt.. Quelle: Mitnetz

„Wir nehmen mit der Drohne Bilder von Seilen, Masten und Traversen auf. Die Aufnahmen werden dann an unseren Dienstleister eSmart-Systems übergeben. Eine Software wertet die Bilder automatisiert und mit Unterstützung künstlicher Intelligenz aus, um so selbstständig Schadensfälle zu erkennen“, erklärt Jens Hache, Projektleiter bei Mitnetz.

Drohnen fliegen 20 Kilometer Leitungen ab

Der Pilottest findet auf einer Länge von rund 20 Kilometern statt. Die Freileitungstrassen werden mit einer Geschwindigkeit von circa 15 Kilometern pro Stunde auf einer Flughöhe von ungefähr 25 Metern abgeflogen. Die Strecke enthält verschiedene Masttypen und unterschiedliche Gegebenheiten wie Wald, Wohn- oder Gewerbegebiete in der Nähe.

„Für unsere Kunden sind damit keinerlei Einschränkungen verbunden.“ Die Hochspannungsleitung tangiert die Ortslagen Eula, Gestewitz, Espenhain, Rötha, Gaulis, Böhlen, Lippendorf und Löbschütz. In unmittelbarer Umgebung der Trasse kann der Drohnenflug beobachtet werden. „Die notwendigen Genehmigungen wurden bei der Landesdirektion Sachsen eingeholt.

Mitnetz lässt erstmalig Drohnen über die Stromtrassen im Leipziger Südraum fliegen – um Schäden zu erkennen. Quelle: epd/Matthias Rietschel

Sollten dabei zufällig Aufnahmen von Personen oder Fahrzeugen gemacht werden, werden diese Bilder gelöscht und nicht weiterverarbeitet“, ergänzt Hache. Besonders geachtet wird unter anderem auf Seilschäden wie Aufspleißungen oder Aderbrüche sowie etwaige Vogelnester.

Mitnetz will Schäden effektiver aufspüren

„Perspektivisch wollen wir – neben dem Einsatz von Hubschraubern – den automatisierten Einsatz von Drohnen in unserem Netzgebiet etablieren. Die Auswertung entscheidet, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen“, schildert der Projektleiter. Vom Einsatz der Drohnen erhofft man sich, das Netz künftig effizienter zu inspizieren.

Über die Hochspannungsfreileitungen wird der Strom zwischen den Umspannwerken der Mitnetz verteilt. Sie sind somit von wesentlicher Bedeutung für die sichere Versorgung der Stromkunden. Rund 3000 Kilometer werden derzeit zweimal jährlich, in der Regel im Frühjahr und Herbst, vom Hubschrauber aus kontrolliert.

Künftig sollen die kleinen Überflieger auch für andere Zwecke zum Einsatz kommen. Zum Beispiel bei möglichen Leitungsschäden in unwegsamem Gelände.

Von sp