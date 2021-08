Mitte September ist der Narsdorfer Campus fertig

Geithain/Narsdorf

Die Narsdorfer Grundschüler, seit dem Frühjahr in die Geithainer Paul-Guenther-Schule ausgelagert, kehren mit Beginn des neuen Schuljahres in ihr Dorf zurück: Der neue, rund 2,3 Millionen Euro teure Campus ist zwar erst ab Mitte September nutzbar, doch weichen die Mädchen und Jungen für wenige Tage in ihren alten Schulbau aus.

Foto-Buch der Eltern zeigt Bauablauf

„Wir sind begeistert, dass Herr Rudolph sein Versprechen einlöst und die Rückkehr unserer Kinder nach einem halben Jahr Auslagerung möglich macht“, sagt Juliane Nitzsche vom Elternrat der Narsdorfer Grundschule. Der Oberbürgermeister habe sich für den Umbau der einstigen Mittelschule zu Grundschule und Hort sehr engagiert und: „Er hatte für uns immer ein offenes Ohr.“ Es sei gut, dass das Schuljahr in Narsdorf starte, die Fahrt nach Geithain nicht länger nötig sei. „Vor allem für die Erstklässler wäre das schwierig gewesen“, sagt Nitzschke. Der Elternrat habe den Bauablauf in einem Foto-Buch dokumentiert, und die Schüler hätten eine Baustellen-Führung vom Frank Rudolph vor wenigen Wochen sehr genossen. Die Eltern revanchierten sich für das Entgegenkommen der Kommune: Sie reinigten die alte Grundschule noch einmal, damit hier für wenige Tage noch einmal Unterricht stattfinden kann. 16 Eltern, eine Lehrerin, der Schulleiter und fünf Schüler packten gemeinsam zu.

Noch steht das Gerüst, die Außendämmung läuft. Künftig nutzt die Grundschule das große Gebäude. Dann hat der Schriftzug ausgedient. Quelle: Jens Paul Taubert

Firmen konnten Material vorher kaufen

„So wie es aussieht, brauchen wir nach den Schuljahresbeginn noch eine Woche, vielleicht anderthalb“, sagt der Oberbürgermeister. „Wir liegen im Plan. Die Firmen arbeiten intensiv. Da ist Verlass drauf.“ Im Plan heiße nicht nur in der vorgesehenen Zeit, sondern auch im Kostenrahmen – und das ungeachtet der rasanten Preisentwicklung am Bau in den vergangenen Wochen und Monaten. „Wir haben zu Beginn allen Firmen die Möglichkeit gegeben, das gesamte Material zu bestellen und einzulagern“, so Rudolph. Das hätten die meisten genutzt, und die Stadt habe diese Rechnungen sofort bezahlt, sodass die Unternehmen nicht in Vorleistung gehen mussten.

Neuer Hort startet mit 70 Plätzen

Im Erdgeschoss der erneuerten Schule befinden sich Speisesaal und Küche, Werkraum und Haustechnik. Im ersten Stock und in der Hälfte des zweiten sind Klassenräume und Fachkabinette untergebracht. Der Hort nutzt die andere Hälfte der zweiten und die gesamte dritte Etage. „Alle Zimmer sind auf dem modernsten Stand“, sagt Rudolph. Rund 220 000 Euro investierte die Stadt in Möbel und Ausstattungen. Der neu geschaffene Hort, betrieben von den Muldentaler Jugendhäusern, verfügt über 70 Plätze. Bisher waren die Hortkinder in den Kindertagesstätten Narsdorf und Rathendorf sowie in der Schule selbst untergebracht. „Die Kapazitäten, die nun in Narsdorf und Rathendorf frei werden, werden für die Erweiterung von Krippe und Kindergarten genutzt.“

Die Eltern reinigten die alte Grundschule, damit Anfang September noch einmal ein paar Tage hier unterrichtet werden kann. Quelle: privat

Schulanfang in der Mehrzweckhalle

„Wir freuen uns sehr auf das neue Haus. Die Auslagerung nach Geithain hat sehr gut funktioniert. Dort haben wir bereits mit den digitalen Tafeln gearbeitet, die es nun auch in Narsdorf gibt“, sagt Schulleiter Mirko Senftleben. 80 Mädchen und Jungen zählt die Schule; in die neue 1. Klasse werden 21 Kinder aufgenommen. Die Feier findet wie gewohnt in der Mehrzweckhalle statt. Danach bringt die Feuerwehr die Zuckertüten.

Ministerpräsident eingeladen

Frank Rudolph geht davon aus, dass das Bauen und der Schulbetrieb nicht miteinander kollidieren: „Der Lärm ist ja weg. Es sind nur noch Restarbeiten zu erledigen.“ Einen Eindruck von der Investition, die dank des Förderprogramms Vitale Dorfkerne möglich wurde, können sich alle Interessenten am 20. September verschaffen. Dann gibt es zwischen 16 und 20 Uhr einen Tag der offenen Tür. Zu einem kleinen Festakt mit allem am Bau Beteiligten hat der Oberbürgermeister unter anderem außerdem Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Thomas Schmidt (CDU), Minister für Regionalentwicklung, eingeladen.

Von Ekkehard Schulreich