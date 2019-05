Frohburg/Gnandstein

Mittelalter zum Anfassen und Anschauen bot die Interessengemeinschaft „Mark Meißen 1200“ am Wochenende auf Burg Gnandstein.„Das Kettenhemd ziehe ich heute nicht an“, sagte Burchard von Rabenau, eines der Mitglieder. Der Verzicht war angesichts des regnerischen Wetters die richtige Entscheidung. „Als ich mit diesem Kleidungsstück mal bei Regen unterwegs war, habe ich fast ein Jahr gebraucht, bis der letzte Rost entfernt war.“

Wie haben sich eigentlich die echten Ritter damals geholfen? „Die steckten ihre Kettenhemden in ein Fass mit Sand. Das musste dann ihr Knappe über den Burghof rollen. Das war eine gute Methode, aber heute sind die Knappen knapp“, sagt von Rabenau. Auch wenn diesmal aufs Kettenhemd verzichtet wurde – die Freunde der mittelalterlichen Bräuche legen viel Wert auf authentische Gewänder. „Wir tragen die Kleidung des 12. Jahrhunderts. Alles ist handgewebt und handgenäht. Da steckt ganz viel Freizeit und Liebe zum Detail dahinter“, so der Mann, der sich den ritterlichen Namen selbst gegeben hat. Glücklicherweise gebe es etliche alte Handschriften, die genau zeigen, was die Ritter anzogen. „Zum Beispiel den Gambeson, eine gepolsterte Leinenjacke, die unter dem Kettenhemd getragen wurde.“

Schaukämpfe für die Besucher

Richtig ins Zeug legten sich die Ritter bei den Vorführungen an der Burg. Trotz heftiger Regenschauer und kühler Witterung wurden die Schaukämpfe zu einer überaus schweißtreibenden Angelegenheit. „Meine Klamotten sind dann immer rund zwei Kilo schwerer“, erklärte von Rabenau. Doch das Mitwirken an „gelebter Heimatgeschichte“ entschädige für alle Mühen.

Dokumente auf Pergament geschrieben

Am Wochenende ging es hinter den Burgmauern nicht nur um die Darstellung von mittelalterlichen Kämpfen. Das zeigte Ulrike Müller, die Pergament bearbeitete. „Die Oberfläche muss mit einem Bimsstein aufgeraut werden, sonst haftet die Tinte nicht“, erklärte sie. Pergament sei äußerst lange haltbar, viele historische Dokumente konnten so Jahrhunderte überdauern. „Es gab sogar ein Verbot, für wichtige Dokumente etwas anderes zu verwenden.“

Trompeten-Ärmel stören beim Möhren-Schnippeln

Die 30 Mitglieder der Interessengruppe achten auch bei ihrer Übernachtung auf die historischen Vorbilder. „Wir haben auf dem Burghof gezeltet“, berichtete Bertha von Schönburg. „Auch unsere Zelte sind wie die Kleidung selbst genäht.“ Nur beim gemeinsamen Kochen musste die Überlieferung manchmal zurückstehen. „Die Edelfrauen, die wir heute darstellen, standen natürlich nicht selbst in der Küche. Und mit ihren Trompetenärmeln konnten sie ja gar keine Möhren schnippeln.“

Stichwort Kleidung: Wer voll und ganz fürs Mittelalter lebt, trägt auch am schönsten Tag des Lebens ein entsprechendes Gewand. „Unsere Adelheid von Landsberg hat mir das Schnittmuster für mein Hochzeitskleid entworfen“, freute sich von Schönburg. „Die macht immer so tolle Sachen.“ Zum Beispiel auch eine ganz besondere Handtasche: Wer genau hinschaute, erkannte eine prachtvolle Buchmalerei aus dem Codex Manesse, von Hand gestickt.

Von Bert Endruszeit