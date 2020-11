Geithain/Narsdorf

Noch in diesem Jahr sollen die Ausschreibungsunterlagen raus: Bei der Sanierung des seit Jahren ungenutzten Narsdorfer Mittelschul-Gebäudes macht Geithain jetzt Druck. Bereits Ende Januar soll der Stadtrat erste Aufträge für die energetische Ertüchtigung des Hauses für Grundschule und Hort an Unternehmen vergeben. Mit 2,44 Millionen Euro wird dieser erste Baustein eines Campus-Projektes deutlich teurer als ursprünglich geplant.

Sanierung kostet 400 000 Euro mehr

Auf rund 400 000 Euro bezifferte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) auf der Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend den Mehrbedarf. Von einer Finanzierungslücke sprach er nicht, denn man bemühe sich um einen Nachschlag bei den Fördermitteln. Er sei guter Hoffnung, dieses Geld zu bekommen, sodass lediglich der Eigenanteil der Kommune entsprechend steigen würde. Geithain hatte als einzige Kommune der Region Geld aus dem Programm Vitale Dorfkerne akquirieren können. Aufgrund der zuerst prognostizierten Gesamtkosten von zwei Millionen Euro liegt sie bei 1,5 Millionen Euro.

Mehraufwand ergab sich im Zug der Detailplanung

„Was tun wir, wenn es diese zusätzliche Förderung nicht gibt?“, fragte Sören Petzold (Freie Wähler). Käme es so, „haben wir wahrscheinlich ein Problem. Doch der Mehrbedarf ist klar begründet“, sagte Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung. Er habe sich bei der Konkretisierung der Planungen für die Sanierung des Gebäudes und der technischen Anlagen ergeben. Man habe dabei versucht, sämtliche Potenziale zur Eindämmung der Kosten zu nutzen.

Kreditaufnahme letzte Option

Im ungünstigen Fall wäre doch auch eine Kredit-Aufnahme möglich, wollte Frank Kirschner (UWG) wissen. Rudolph bestätigte das. Diese Option habe man seit zwei Jahren im Haushalt, wolle sie aber möglichst nicht nutzen: „Wir gehen davon aus, dass wir es auch so finanziell hinbekommen.“

Um die Planungen zu vollenden und die Ausschreibungen in die Wege zu leiten, vergab der Stadtrat zwei Aufträge an bereits involvierte Planer. Um die Gebäudeplanung kümmert sich das Ingenieurbüro Mario Frommhold in Borna. Mit der Planung der Haustechnik ist das Büro WPW Leipzig betraut.

Gespräch mit den Eltern geplant

Der Oberbürgermeister gab an die Stadträte einen Brief des Narsdorfer Grundschul-Elternrates weiter. In ihm bitten die Eltern die Kommune zu prüfen, ob das großen Bauvorhaben auch umgesetzt werden kann, ohne dass die Grundschüler im zweiten Schulhalbjahr komplett an die Geithainer Paul-Guenther-Schule wechseln müssten. „Bevor die Arbeiten beginnen, wird es einen Elternabend geben“, sagte Rudolph. Auf dem werde alles besprochen. Bis dahin bedürfe es noch zahlreicher Abstimmungen, unter anderem zum Schülerverkehr.

Geplant ist, mit dem Bau im Januar zu beginnen und das Gros der Arbeiten bis zum Jahresende zu stemmen. Neben einem neuen Gebäude für die Grundschule geht es um zusätzliche Hort-Kapazitäten.

Von Ekkehard Schulreich