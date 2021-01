Moritz Götze: Kunst aus dem Maschinenraum

Penig/Leipzig

Wasserstände und Tauchtiefen: Die Zahlenkolonnen, den Radionachrichten meiner Kinderjahre nachgestellt, wirkten geheimnisvoll. Poetisch. Hohensaaten-Ost, eine der Pegel-Messstellen (wo zum Kuckuck ist das?!), klang wie eine Chiffre, bodenständiger, weniger irrational als Hohenwulsch, Ort in der Altmark, den das kabarettistische Duo Herricht & Preil 1977 zu bereisen trachtete (und den ich 2018 endlich eigenen Auges sah!).

An Wasserstände, ganz prosaisch, erinnerte ich mich, als ich im Herbst das Emallierwerk Penig betrat, ein Stück entfernt der Mulde gebaut, ein paar Kilometer südlich des Kernverbreitungsgebiets der Leipziger Volkszeitung. Nicht nur schnöde Ofenrohre werden hier beschichtet, auch Flusspegel-Skalen. Obendrein – und deshalb rede ich gern davon – ist das mehr als 130 Jahre alte Gehäuse nicht nur ein Ort archaischer Arbeit, sondern ebenso einer der Kunst.

Moritz Götze in der Schilderwerkstatt des Emaillierwerkes. Quelle: Jens Paul Taubert

Moritz Götze, der in Halle lebende Maler und Grafiker, nutzt Halle und Brennofen, um Tafel für Tafel Bilderwelten zu fixieren. Ein Prozess fern des Elfenbeinturmes, in den mancher Kunst gern verbannt und in dem mancher sich ganz wohl befindet. Götze, der 56-Jährige, gehört zu diesen Erdenfernen nicht. Kunst ist Arbeit, ist stofflich, mit Händen zu greifen, zu formen, muss nicht hübsch ersonnen, sondern, wie Geschichte, kraftvoll bewältigt werden – und schlägt sich als Farbstaub auf der Drillichhose nieder. Ein Kosmos, der aus unzähligen emaillierten Platten erwächst, für Dezennien beschichtet in einem Maschinenraum, der Arbeitsplatz und Sinnbild in einem ist, der Geschichte treibt und Kunst, der Bilder schützt, eindimensional zu sein, nur schön.

Moritz Götze in der Galerie Irrgang vor dem Altar Jesus vor Kaiphas. Quelle: André Kempner

Stoppzeichen mit Cranach

Was Götze in Penig Gestalt gibt, zu sehen war es im Frühjahr in einer trefflichen Zusammenschau in der Leipziger Galerie Irrgang. Aus gutem Grund ins Schaufenster gestellt und damit in den Blickpunkt war sein sein Altar „Jesus vor Kaiphas“, mit dem er Altmeister Lucas Cranach dem Älteren seine Referenz erweist. Dass Corona die Sichtbarkeit der Schau unerwartet einschränkte, war schade. Der Altar aber blieb über Wochen sichtbar für alle, die vorüber gingen oder sich für Augenblicke stoppen ließen.

Von Ekkehard Schulreich