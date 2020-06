Zwenkau

In der Zwenkauer Goethestraße wurde am Donnerstag ein Motorrad gestohlen. Das Fahrzeug muss in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr entwendet worden sein. Das geklaute Motorrad trägt das Kennzeichen MZ 150 TS. Es ist schwarz und war doppelt gesichert. Die Höhe des Stehlschadens wurde mit einer niedrigen vierstelligen Summe angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen

Von vag/LVZ