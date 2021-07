Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Penig

Schwer verletzt wurden am Samstagvormittag der 60-jähriger Fahrer eines Motorrad Suzuki und seine 60-jährigen Sozia. Am Samstagvormittag waren beide auf der Hauptstraße (S 247) von Wermsdorf kommend in Richtung Rochlitz unterwegs. Der 69-jährige Fahrer eines Pkw Skoda fuhr zum selben Zeitpunkt auf der Obergräfenhainer Straße aus Richtung Lunzenau in Richtung Rathendorf, in der Absicht die S 247 zu queren. Dabei übersah er den auf der Hauptstraße kommenden Kradfahrer. Es kam zur Kollision.

Der Kradfahrer stürzte, wodurch er und seine Mitfahrerin sich schwer verletzten. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Skoda-Fahrer verletzte sich leicht. Am Pkw und Krad entstand ein Gesamtsachschaden von 16 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden vom Unfallort abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Von daz