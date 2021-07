Motorradunfall bei Geithain: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Geithain

Ein Motorradunfall hat sich am späten Donnerstagabend in Wickershain ereignet. Ein 22-Jähriger fuhr gegen 23 Uhr auf einer MZ ETZ 250 durch den Ortsteil in Richtung Geithain, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. In einer Linkskurve driftete das Motorrad nach rechts von der Straße ab, brach durch den Maschendrahtzaun eines Grundstücks und kam dort zu Fall.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der junge Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für solch ein Fahrzeug, so die Polizei weiter. Zudem stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Es wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ein Sachschadenssumme nennt die Polizei nicht.

Von LVZ