Muldentaler Radlertour und Lindenfest auch 2021 abgesagt

Landkreis Leipzig

Wie schon im vergangenen Jahr kann auch 2021 die Muldentaler Radlertour nicht stattfinden. Das hat die Ausrichtungsgemeinschaft, bestehend aus dem Landkreis Leipzig, dem Kreissportbund Landkreis Leipzig und der IKK classic sowie dem Schirmherr der sportlichen Veranstaltung, Landrat Henry Graichen (CDU), am Dienstagvormittag bekannt gegeben. Als Grund nennen die Veranstalter die aktuelle pandemische Lage.

Eigentlich war die traditionelle Tour für den 29. Mai geplant. In Naunhofs Ortsteil Lindhardt, dem Zielort der Sternfahrt, sollte am selben Tag auch das 10. Lindenfest stattfinden. Auch dieses fällt der Infektionslage zum Opfer. Gemeinsam mit dem Heimatverein Lindhardt und der Stadt Naunhof würde die Ausrichtungsgemeinschaft nun eine Verschiebung der Sternfahrt in den September prüfen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Dabei ist der 29. Mai dieses Jahres bereits ein Ausweichtermin. Schon 2020 mussten die Radlertour und das Lindenfests auf Grund des Coronavirus und seiner Verbreitung entfallen. Damals verschoben die Verantwortlichen die Veranstaltungen auf Ende Mai 2021.

Von LVZ/tnh