Landkreis Leipzig/Grimma

Neben den Hausärzten ruht die Hauptlast der Coronaschutz-Impfungen derzeit auf den mobilen Teams. Lange Warteschlangen sind die Folge. In Grimma soll das Impfgeschehen jetzt in noch verlässlichere Bahnen gelenkt werden: Am 7. Dezember öffnet in den Muldentalkliniken ein Impfzentrum. Der Piks soll täglich im Krankenhaus Grimma von 8 bis 18 Uhr verabreicht werden, informiert das Landratsamt des Landkreises Leipzig. Bereits in Betrieb ist die Impfstation an den Sanakliniken Leipziger Land in Borna sowie im Lindensaal Markkleeberg. Ab 6. Dezember stößt der Schweizergarten in Wurzen als weitere Anlaufstelle für Impfwillige dazu.

Impfstellen in Borna, Grimma, Wurzen und Markkleeberg

Damit wird es ab nächster Woche in jedem der vier Mittelzentren – Borna, Grimma, Wurzen und Markkleeberg – eine feste Impfstelle geben. Die Entscheidung zur Verteilung der Impfstationen sei in Abstimmung mit den beiden Kliniken sowie den DRK-Kreisverbänden Leipzig-Land und Muldental getroffen worden, erläuterte Landrat Henry Graichen (CDU). Die beiden Kliniken werden jeweils von Bundeswehrsoldaten unterstützt, um das medizinische Personal zu entlasten.

Termine im Krankenhaus Grimma können ab sofort gebucht werden

Für die Impfungen im Krankenhaus Grimma, Kleiststraße 5, ist ab sofort eine Online-Anmeldung aktiv. Über die Homepage der Muldentalkliniken können Termine vereinbart werden. Die Terminvergabe erfolgt unter https://muldentalkliniken.impfsystem.de.

Wurzen und Markkleeberg derzeit noch ohne vorherige Terminvergabe

Für die Anlaufstellen in Wurzen und Markkleeberg ist nach Angaben der Kreisbehörde aktuell noch keine vorherige Terminanmeldung möglich, diese sei aber geplant.

Zusätzlich zu den vier stationären Impfstellen finden in folgenden Kommunen Impftermine statt:

03.12.2021 Naunhof, Stadtgut von 9-17 Uhr

03.12.2021 Grimma, Auenpassage, Platz der Einheit 1 (ehem. Schlecker) von 9-17 Uhr

03.12.2021 Markkleeberg, Lindensaal von 9-17 Uhr

04.12.2021 Großpösna, Pösna Park von 10 -17 Uhr

04.12.2021 Grimma, Auenpassage, Platz der Einheit 1 (ehem. Schlecker) von 9-14 Uhr

04.12.2021 Markkleeberg, Lindensaal von 9-17 Uhr

06.12.2021 Groitzsch Rathaus von 9-16 Uhr

06.12.2021 Wurzen, Schweizergarten von 9-17 Uhr

06.12.2021 Markkleeberg, Lindensaal von 9-17 Uhr

07.12.2021 Bad Lausick, Oberschule von 9-17 Uhr

07.12.2021 Wurzen, Schweizergarten von 9-17 Uhr

07.12.2021 Markkleeberg, Lindensaal von 9-17 Uhr

NEU 07.12.2021 Grimma, Krankenhaus 8-18 Uhr - Terminvergabe https://muldentalkliniken.impfsystem.de

08.12.2021 Kohren-Sahlis, Haus der Begegnung von 9-17 Uhr

08.12.2021 Wurzen, Schweizergarten von 9-17 Uhr

NEU 08.12.2021 Grimma, Krankenhaus 8-18 Uhr - Terminvergabe https://muldentalkliniken.impfsystem.de

08.12.2021 Markkleeberg, Lindensaal von 9-17 Uhr

09.12.2021 Bürgerhaus Geithain von 9-16 Uhr

09.12.2021 Wurzen, Schweizergarten von 9-17 Uhr

09.12.2021 Markkleeberg, Lindensaal von 9-17 Uhr

NEU 09.12.2021 Grimma, Krankenhaus 8-18 Uhr - Terminvergabe https://muldentalkliniken.impfsystem.de

10.12.2021 Markranstädt, Mehrgenerationenhaus von 14-19 Uhr

10.12.2021 Wurzen, Schweizergarten von 9-17 Uhr

10.12.2021 Markkleeberg, Lindensaal von 9-17 Uhr

NEU 10.12.2021 Grimma, Krankenhaus 8-18 Uhr - Terminvergabe https://muldentalkliniken.impfsystem.de

11.12.2021 Wurzen, Schweizergarten von 9-17 Uhr

11.12.2021 Pegau, DRK von 9-17 Uhr

11.12.2021 Markkleeberg, Lindensaal von 9-17 Uhr

NEU 18.12.2021 Elstertrebnitz, Turnhalle ab 9 nur nach Terminvergabe unter 034296 72825

Von Simone Prenzel