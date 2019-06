Geithain

Elvis fasziniert noch immer: Mit ihrem neuen Stück will das die Musical-AG der Geithainer Paul-Guenther-Schule am Wochenende vor Augen und vor Ohren führen. Dann wird „All shook up“ im Bürgerhaus aufgeführt. Für die jungen Sängerinnen und Sänger der Klassenstufen fünf bis zehn steigt das Lampenfieber. Tag für Tag wird jetzt geprobt. Alle sind „völlig aufgewühlt“, wie sich der Titel übersetzen lässt. Vor allem aber freuen sich alle nach zehn Monaten intensiver Arbeit darauf, im Licht der Scheinwerfer zu stehen.

Liebe mischt eine Kleinstadt in den USA auf

„All shook up“ wurzelt in den USA in den fünfziger Jahren. Eine abgeschiedene Stadt, die sich der Langeweile ergeben hat und dem strengen Regime einer züchtigen Bürgermeisterin. Doch dann kommt Chad, kein Kind von Traurigkeit, gut aussehend – und Mathildas neuester Erlass, der das Küssen in der Öffentlichkeit verbietet, sorgt für jede Menge Zündstoff.

„Eine turbulente Liebes- und Verwechslungskomödie“ erwarte die Besucher, ein Stück frei nach Altmeister Shakespeares „Was ihr wollt“, in die Gegenwart geholt und aufgeladen mit jeder Menge Songs des „King of Rock'n'Roll“. Ein Schelm, wer diesen faszinierenden Ort mit Geithain übersetzt.

Eine Stadt steht Kopf: Die Musical-AG posiert für den Fotografen. Quelle: Jens Paul Taubert

Geithains Musical-AG kann auf viele Helfer zurückgreifen

Kristin Nicolai, die mit ihrer Musical-AG seit einem Dutzend Jahren immer wieder Schüler und Publikum mitzureißen versteht, hat für das Programm-Faltblatt die Handlung zusammen gefasst, denn gesungen wird ausschließlich auf Englisch. Stimmlich unterstützt werden die Oberschüler vom Chor der Geithainer Grundschule. Groß ist die Zahl derer, die im Hintergrund zum Erfolg beitragen, etwa beim Bau der Kulissen, bei der Beschaffung der Kostüme, beim musikalischen Einstudieren.

Beispielhaft stehe Familie Fischer, deren Tochter im Stück die Sylvia verkörpere und die gemeinsam am Bühnenbild mitbaute, so Nicolai. Hilfe erhalte man vom Bildungsträger FAW, von den Holzwerken Ladenburger, vom Förderverein der Paul-Guenther-Schule und von anderen. Für Kristin Nicolai ist es zudem unverzichtbar, sich auf ein Team von Helfern stützen zu können – wie Sylvia Peukert und die Inspizientinnen Silke Fischer und Kristin Merzdorf.

Premiere am Sonnabend in Geithain

Für Kristin Nicolai ist die Zeit nach dem Stück schon die Zeit vor dem nächsten. Angesichts der inzwischen gut 20 Produktionen, die sie mit Schülern zweier Schulen bisher erarbeitete, sei es gar nicht so einfach, immer Neues und Passendes zu finden. Sie werde über den Sommer den Stoff eines nächsten Projektes ins Auge fassen. Dann heißt es für die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler im September, sich zu bewerben, denn: „Wer eine Rolle möchte, der muss vorsingen bei uns.“

Zur Premiere hebt sich der Vorhang am Sonnabend, 19 Uhr. Eine zweite Vorstellung gibt es Sonntag, 16 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Sekretariat der Schule oder vor Veranstaltungsbeginn im Bürgerhaus.

Von Ekkehard Schulreich