Nach dem Brandanschlag auf Fahrzeuge des Bad Lausicker Unternehmens Elektro-Lehmann gibt es noch keinen konkreten Tatverdacht. „Die Ermittlungen einschließlich der Auswertung der bei der Tatort-Untersuchung gesicherten Spuren dauern an“, sagt Ricardo Schulz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, die das Verfahren vom Landeskriminalamt übernommen hat. Es werde weiterhin gegen Unbekannt ermittelt.

Schaden von rund 50.000 Euro entstanden

In der Nacht zum 18. März hatten Unbekannte auf dem Bad Lausicker Firmengelände vier Fahrzeuge in Brand gesetzt und einen Schaden von mindestens 50 000 Euro verursacht. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm noch am selben Tag das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum im Landeskriminalamt Sachsen die Ermittlungen. Eine ähnliche Tat ereignete sich in derselben Nacht im Vogtland. Dort setzten Unbekannte mehrere Baumaschinen einer Verleihfirma in Brand.

