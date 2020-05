Sicherheitsrisiko für Kinder: Geithainer Stadtrat will alte Ställe in Syhra sichern

Geithain/Syhra

Den Brand in einer verfallenen Stallanlage am Dorfrand von Syhra am Sonntag nahm der Geithainer Stadtrat Sören Petzold (Freie Wähler Narsdorf-Ossa.Rathendorf) zum Anlass, in der Parlamentssitzung auf eine Sicherung des Objektes zu drängen. „Das ist für Kinder ein gefährlicher Spielplatz. Wir müssen verhindern, dass es dort zu einem ähnlich tragischen Unglück wie vor Monaten in Bad Lausick kommt“, sagte er. Petzold bezog sich auf den tödlichen Sturz eines Elfjährigen in der alten Mühle. Die Stadt müsse nachdrücklich auf den privaten Eigentümer einwirken, seinen Pflichten nachzukommen.

In der alten Melkhalle hatte es 2018 gebrannt. Quelle: privat

Oberbürgermeister: Schicken regelmäßig Mahnungen

„Wir schreiben den Eigentümer regelmäßig an - ohne Ergebnis. Wir werden das aber noch einmal verstärkt angehen“, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Dann sollte man gleich die Gelegenheit nutzen, erneut auf die Pflicht zum Grünschnitt im Straßen- und Wegebereich hinzuweisen, ergänzte Gabriele Sporbert ( CDU). Einbezogen werden sollte dabei das Umweltamt des Landkreises, um sicherzustellen, dass der Rückschnitt - anders als bei der letzten Aktion - fachgerecht erfolge.

Horst-Alexander von Einsiedel im Torhaus des Syhraer Schlosses. Quelle: Ekkehard Schulreich

Eigentümer: Vermisse das Gespräch

Unbekannte hatten am Sonntag in einem Gebäude hinter der ehemaligen Melkhalle mehrere Strohballen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen auf das Gebäude verhindern. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die LVZ war es, die den Eigentümer Horst-Alexander von Einsiedel am Montag über den Brand informierte. Der sagte zu, sich zu kümmern, beklagte allerdings eine ungenügende Kommunikation zwischen Geithainer Stadtverwaltung und ihm. Das betreffe nicht nur die oft geäußerte Kritik am Zustand vieler Einsiedel'schen Immobilien in Syhra, sondern auch den Streit über den Ausbau der Kreisstraße. Er, sagte von Einsiedel, der in der Nähe von Hannover lebt, sei nicht der Verhinderer, als den man ihn schelte. „Es gibt triftige Gründe, den Ausbau, wie er geplant ist, abzulehnen. Mir geht es um den Schutz der historischen Substanz. Ich würde statt dessen Flächen für eine andere Variante zur Verfügung stellen. Aber da muss man drüber reden.“

