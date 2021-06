Nach Geithainer Wohnhaus-Brand: „Es ist eine Katastrophe!“

Geithain

Drei Wochen nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses direkt am Geithainer Markt ist manches klar. Anderes nicht. Die Mieter der neun Wohnungen sind in anderen Quartieren untergekommen. Die bautechnische Untersuchung des zweiflügligen Gebäudes schreitet voran. Der Eigentümer veranschlagt die Wiederaufbau-Zeit auf ein Jahr. Noch kein Ergebnis liegt hinsichtlich der Brandursache vor: Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Experten haben noch nicht sämtliche Spuren ausgewertet, um das zu präzisieren.

Feuer überrascht Senior beim Frühstück

Dass es über ihm brannte, Dietmar Tennhardt hatte es nicht mitbekommen. Der Pflegedienst hatte den 78-Jährigen fertig gemacht für den Tag. Er saß kurz nach 8 Uhr beim Frühstück, als es bei ihm und anderen an die Tür trommelte. Vom Marktplatz aus hatten Passanten Qualm bemerkt, der aus dem Dach quoll. Kurzentschlossen halfen sie, die zum Teil gehbehinderten Menschen aus dem Haus zu holen.

„Mein Vati wurde in den Rollstuhl gesetzt und nach unten gebracht. Binnen Minuten waren alle draußen“, sagt seine Tochter Peggy. Sie ist dankbar für den beherzten und konzentrierten Einsatz aller Helfer, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei, der Stadt. „Die Kleinstadt funktioniert. In Katastrophen-Fällen stehen wir zusammen.“

Fahrzeuge und Kameraden mehrerer Feuerwehren sind am Brandort im Einsatz. Quelle: Jens Paul Taubert

Ersatz-Wohnung stand schon nachmittags bereit

Noch ehe das große Löschen begann, konnte Tennhardt, gebürtiger Niedergräfenhainer, einst Emaillierer im traditionsreichen Geithainer Werk, bei Thanes im betreuten Wohnen versuchen, sich zu fassen. Am Nachmittag stand für ihn bereits im Seniorenheim Am Stadtpark eine Interims-Wohnung bereit – in der er wohl endgültig bleiben wird.

„Was geschah, ist für ihn und für unsere ganze Familie ein Mega-Schock“, sagt die Tochter. Der Verlust der Wohnung wiege umso schwerer, da der Senior gerade erst seine Frau verloren hatte, die unmittelbar am Tag zuvor beerdigt worden war.

Jetzt kümmerten sich die Angehörigen darum, aus der Wohnung („Das Wasser stand 20 Zentimeter hoch in der Stube.“) zu bergen, was an persönlicher Habe geblieben sei. Zudem gelte es, Baufreiheit zu schaffen für die Sanierung. „Zurzeit funktioniere ich einfach nur“, sagt Peggy Tennhardt. Ihren Vater gut aufgehoben zu sehen, und die Erfahrung großer Hilfsbereitschaft stärken sie.

Eigentümer bekennt sich zu Sanierung

„Es ist ein echtes Unglück, eine Katastrophe“, sagt Dirk Heibutzki als Verwalter des Gebäudes, das den Marktplatz prägt. Er meint weniger den immensen, bisher nicht abzuschätzenden Schaden an der Immobilie. Er zielt vor allem auf die einschneidenden Konsequenzen, die sich aus dem Feuer für die Mieter ergeben.

Betroffen sind vor allem Ältere, zum Teil Pflegebedürftige; aber auch eine Mutter mit ihrem Kind verlor ihr Domizil. Sechs Wohnungen sind vom dem Feuer, das am Morgen des 4. Juni im Dachboden ausgebrochen war, unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen: von Flammen und Rauch, aber auch Löschwasser.

Drei Wohnungen im Seitenflügel an der Katharinenstraße weisen kaum direkte Schäden auf. Doch bewohnbar sind auch sie auf absehbare Zeit nicht, da das Haus als solches unbenutzbar geworden ist.

Gutachter analysiert den Bauzustand

„Wir brauchen mindestens ein Jahr, um das Haus zu sanieren“, sagt Heibutzki, gestützt auf Aussagen des Gutachters, der inzwischen unter anderem Bohrungen in den durchfeuchteten Decken und Wänden vornahm. „Der Dachstuhl muss komplett erneuert werden. Erschwert wird das sicher durch die Material-Knappheit, von der jetzt alle reden. Aber wir sind entschlossen, das Haus wieder herzurichten. Die Mieter sollen ihr Zuhause zurückbekommen.“

Dabei, sagt der Verwalter, wisse er wohl, dass der eine oder andere diesen Schritt zurück kaum mehr tun wollen oder können. Das betreffe vor allem ältere Menschen, die inzwischen andernorts in der Stadt gut untergekommen seien, etwa im Schillerpark mit betreutem Wohnen sowie im Seniorenheim Am Stadtpark.

Spendenkonto und Sachspenden

Die Geithainer Stadtverwaltung, die noch während der Löscharbeiten begann, gemeinsam mit Unterstützern Ersatz-Wohnungen zu organisieren, richtete ein Spendenkonto für die Betroffenen ein (Sparkasse Leipzig, IBAN DE93 8605 5592 1090 2712 60, Verwendungszweck Hausbrand Katharinenstraße). Sachspenden werden über das Geithainer DRK und das Kirchspiel Geithainer Land verteilt.

„Wir stehen den Betroffenen zur Seite“, sagt Madeleine Weber vom Ordnungsamt, die die Hilfen koordiniert. Die meisten wünschen sich, nach der Sanierung an den Markt zurückzukehren, weiß sie. Das Gebäude gehört zu den wenigen im Zentrum, das barrierefreies Wohnen ermöglichte.

Brandursachen-Ermittler arbeitet noch

Einen technischen Defekt als Ursache für das Feuer schloss die Polizei schon kurz nach dem Ereignis aus. Experten, die die Brandstätte untersuchten, gehen seither von einem Branddelikt aus. Also von Brandstiftung, fahrlässiger oder vorsätzlicher Art. „Die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen“, sagte Fabian Reinhardt von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Nachfrage am 25. Juni. Solche komplexen Untersuchungen und Auswertungen erfordern erfahrungsgemäß Zeit, fügt er hinzu. Ein Ergebnis werde möglicherweise erst in einigen Wochen vorliegen.

Das Feuer hatte am Vormittag des 4. Juni den mit Schiefer eingedeckten Dachstuhl des historischen Gebäudes direkt gegenüber des Rathauses zerstört. Zahlreichen Feuerwehren aus dem Stadtgebiet und darüber hinaus gelang es, das unmittelbar angefügte Nachbarhaus vor den Flammen zu bewahren.

Von Ekkehard Schulreich