Nach Insolvenz: Kohrener Molkerei liefert bald Bio-Produkte

Penig/Frohburg

Nicht Milch und Honig, wohl aber Heu-Milch und Belgische Schokolade: In der Kohrener Landmolkerei ist nach der Übernahme durch einen neuen Eigentümer etwas erneut in Fluss gekommen. Ruhte die Produktion insolvenzbedingt, fuhren die 75 verbliebenen Mitarbeiter um die neuen Geschäftsführer Rüdiger Fricke und Jörg Rögner seit Anfang September die Verarbeitung regionaler Milch wieder hoch.

Aktuell sind 60 Prozent erreicht; bis Mai/Juni nächsten Jahres soll die Kapazität voll ausgelastet sein– nicht nur mit Erzeugnissen, mit denen sich die Landmolkerei in den vergangenen Jahren einen Namen machte, sondern auch mit neuen Kreationen aus Heu-Milch und mit Bio-Milch aus dem Erzgebirge.

Anlagentechniker Marco Opitz an der Milchabfüllstrecke. Quelle: Jens Paul Taubert

Milch aus der Region für die Region

„Alles, was es vor der Insolvenz gab, ist wieder zu haben. Die Kunden sind sehr schnell zurückgekommen“, sagt Jörg Rögner. Die Nachfrage nach Heu-Milch sei sogar in der Insolvenzzeit gewachsen: „Die Verbraucher haben sie regelrecht eingefordert. Das hat unseren Neustart leichter gemacht als erwartet.“ Der 53-jährige Leipziger, der zwei Jahrzehnte im Management bei Müllermilch im sächsischen Leppersdorf und beim global agierenden Molkereiunternehmen Arla Foods tätig war, sieht das Unternehmen auf einem guten Kurs.

Die Kohrener Landmolkerei sei zurück bei Rewe, Edeka, Globus in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen; mit Kaufland gab es vor wenigen Tagen Gespräche. „Aufgrund unserer Erfahrungen in der Milchwirtschaft bekommt man einen Bonus. Zum anderen ist das Konzept der Kohrener gut“, sagt Rögner – nämlich: Milch aus der Region in der Region zu veredeln und hier auch in den Handel zu bringen.

Bereit zum Abtransport in die Geschäfte: Robin Rotzsch (rechts) vom Logistiker Dachser und Molkerei-Mitarbeiter Marcel Hertig im Lager. Quelle: Jens Paul Taubert

Zahl der Lieferanten wächst an

„Als wir am 2. September begannen, hatten wir keine Kunden, keine Lieferanten, keine Milch, wohl aber eine moderne Anlage und die 75 Mitarbeiter, die wir per Betriebsübergang übernahmen“, beschreibt Rüdiger Fricke seinen ersten Arbeitstag. Die Produktion war während des Insolvenzverfahrens auf zehn Prozent des Ursprünglichen herunter gefahren. Dass der Milch-Strom erst einmal versiegte, lag am Konstrukt der Firma: Die Lieferanten, Erzeuger aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, waren zugleich Gesellschafter.

Neue Produkte sind in der Entwicklung

Nun gehört das Unternehmen zur Conzima Food GmbH aus dem Allgäu. Milch, sagt Fricke, lieferten zuerst befreundete Molkereien. Die Osterland Agrar GmbH Frohburg sei wieder mit am Start, hinzu kämen zahlreiche, meist kleinere bäuerliche Betriebe. Ab Mitte 2020 soll es Erzgebirgsmilch geben. „Die Verbraucher legen Wert auf Herkunft.

Heu-Milch gibt es bisher nur in Österreich und Südtirol“, so der 57-Jährige, der sich mit Augenzwinkern selbst ein „Kind der Milch“ nennt, familienbedingt und aufgrund seiner Tätigkeit bei Rhön- und Sachsenmilch und zuletzt in der Milei GmbH, die sich mit Grundstoffen der Milch befasst. Neben Heu-Milch setze man künftig auf Bio-Milch und auf Bio-Heumilch inklusive diverser Mischgetränke und Yoghurts.Protein-Produkte baue man aus, Quark, Butter und Schlagsahne aus Heu-Milch seien ab dem Frühjahr zu haben.

Chef der Kohrener Landmolkerei: Chef Jörg Rögner. Quelle: Jens Paul Taubert

In den nächsten drei Jahren wird investiert

Eine niedrige Millionen-Summe will Conzima in den nächsten drei Jahren in die Landmolkerei investieren. Geplant ist eine Verpackungsmittel-Halle, die das unwirtschaftliche Interim in Geithain ablösen soll. Zudem wird mit Blick auf Spezialitäten die Verarbeitungs- und Lagertechnik erweitert. Die Aluminium-Platine auf den PET-Flaschen soll durch eine aus Kunststoff ersetzt werden, um das Recyceln zu erleichtern. Ein Ziel, das die Kohrener mit anderen Anbietern verbindet: die Milchflaschen in Zukunft einzubinden in ein das etablierte Einweg-Pfandsystem.

Chef der Kohrener Landmolkerei: Rüdiger Fricke. Quelle: Jens Paul Taubert

„Außerdem suchen wir qualifiziertes Personal“, sagt Rüdiger Fricke und meint Milchtechnologen, milchwirtschaftliche Laboranten, Logistiker. Das Milchgeschäft in Frohburg schloss Anfang Dezember. „Es war defizitär. Wir bauen dafür unseren Werksverkauf in Penig aus.“ Neben der eigenen Marke wird auch künftig für Handelsmarken produziert, deutschlandweit, für Märkte in Österreich, der Schweiz, Schweden, den Niederlanden. Das Augenmerk liege aber auf den Eigenprodukten, sagt Fricke: „Massenware hat nicht zuletzt dazu geführt, dass die Molkerei in Schieflage geriet.“ Und im Frühsommer Insolvenz anmeldete.

Von Ekkehard Schulreich