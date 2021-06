Nach Streit: Terrasse am Geithainer Zollhaus wird hergerichtet

Geithain

Weil die Terrasse am historischen Geithainer Zollhaus baulich marode ist, will die Stadt sie in Ordnung bringen. Sie soll etwas verkleinert werden und einen Belag erhalten, der sie für kleine Veranstaltungen wieder nutzbar macht – etwa bei Trauungen, die im Zollhaus neben dem Stadttor möglich sind.

Bei den geplanten Arbeiten sollte einer der großen Stadtpark-Bäume, der vor vielen Jahren in die Terrasse integriert worden war, freigelegt werden. Dagegen habe die Denkmalschutzbehörde Einspruch erhoben, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) vorm Stadtrat. Dabei werde der Baum, Teil des geschützten Park-Ensembles, ja nicht beschädigt, sondern von seiner Einmauerung befreit. Die Diskrepanzen wurden inzwischen beigelegt. Das Projekt wird deshalb 2021 umgesetzt.

Das Zollhaus in Geithain mit dem Eingang zu den Unterirdischen Gängen. Quelle: Jens Paul Taubert

