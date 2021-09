Nach Unfall bei Frohburger Dreieckrennen: Lukas Maurer wieder in der Klinik

Frohburg

Der Schweizer Lukas Maurer, der am Wochenende 18./19. September beim Frohburger Dreieckrennen mit seinem Motorrad verunglückte, musste am Donnerstag wieder in die Klinik. Da er dort nicht telefonieren darf, antwortete er auf Fragen der LVZ per E-Mail.

„Im Moment habe ich starke Rückenschmerzen und Kopfschmerzen, den Umständen entsprechend geht’s mir aber gut“, schrieb er. Maurer war Favorit in der Superbike-Klasse der International Road Racing Championship (IRRC) in Frohburg an den Start gegangen. Doch schon im Training am Sonnabend kam das Aus. Der Unfall sei „sehr speziell“ gewesen.

Maurer kann sich Sturz nicht erklären

„Ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie der Sturz passieren konnte. Ich bin deutlich langsamer gefahren, als ich eigentlich gekonnt hätte, da ich schon auf Pole stand und ich davon ausging, dass sich niemand mehr verbessern wird“, so der 27-Jährige. „Dann rutschte mir praktisch ohne Schräglage das Vorderrad weg, obwohl ich nicht gebremst und nicht Gas gegeben habe.“ Er stürzte, hörte einen lauten Knall, „und dann war auch schon alles dunkel“.

Der 27-jährige Rennfahrer Lukas Maurer weiß noch nicht, ob er wieder an den Start geht. Quelle: privat

Bei dem Sturz habe er sich „lebensbedrohliche Hirnblutungen“ zugezogen. „Leider ist das immer noch nicht gut, deshalb bin ich nun in der Schweiz im Spital.“ Direkt nach dem Unfall war er zunächst im Medizinischen Zentrum an der Rennstrecke, dann in einer Klinik im Leipziger Land behandelt worden. Er konnte aber am Montag nach Hause fahren. Außerdem verletzte sich der Fahrer am Rücken, und es gibt „diverse Prellungen“.

Da sein Motorrad „ziemlich stark beschädigt“ wurde, werde es wohl einige Monate dauern, bis er wieder fahren kann. „Wenn ich überhaupt noch einmal ein Bike kaufe“, schränkte er ein. Denn: „Momentan überlege ich mir, mit dem Rennenfahren zu stoppen, da die Finanzierung einfach zu teuer ist.“ Der junge Mann hat einen Beruf gelernt: Er ist Motorradmechaniker.

Dank an Helfer und Rettungsdienst

Seinen Freunden und Fans dankte er auf seiner Facebook-Seite für fast 600 Besserungswünsche. „Ihr seit wirklich super“, schrieb er. Auch allen Helfern – wobei selbst „Schrauber“ anderer Teams im Fahrerlager die Maschine wieder in Gang bringen wollten – und dem Rettungsdienst, der ihn vor Ort in Frohburg betreute, sagte Maurer Danke. „Ich hätte gerne den ersten Schweizer Road-Racing-Titel eingefahren, aber so geht’s halt leider beim Racing“, meinte der Fahrer.

Maurer war nach drei von vier Stationen Spitzenreiter in der Superbike-Klasse der IRRC gewesen. Diese Meisterschaft wird in den Niederlanden, Belgien, Finnland (diesmal ausgefallen), Tschechien und Deutschland ausgetragen. Das Abschlussrennen fand am Wochenende in Frohburg statt. Der Schweizer hatte drei Läufe in Folge gewonnen. Und obwohl er dann auch einmal mit Sturz ausgeschieden war, hatte es so ausgesehen, als wäre der Superbike-Titel für ihn nur noch Formsache. Es kam allerdings anders.

Lesen Sie dazu auch

Verfolger Didier Grams aus Limbach-Oberfrohna hatte trotz zweier Stürze bei den Läufen in Horice seine Hoffnungen auf den Sieg aufrechtgehalten. Nach Maurers Ausscheiden siegte er auf seiner Heimstrecke in Frohburg doppelt und holte seinen sechsten Meistertitel bei der IRRC. Lukas Maurer kam, ohne im entscheidenden Rennen anzutreten, auf den zweiten Meisterschaftsplatz.

Von Claudia Carell