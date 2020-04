Nach Verzögerung: Neue Arzt-Praxis in Oberhain ist geöffnet

Penig/Langenleuba-Oberhain

Ein paar Tage Verzögerung beim Umbau sorgten für einen etwas verspäteten Start, doch jetzt verfügt Langenleuba-Oberhain wieder über eine medizinische Versorgung vor Ort: Die Landarzt-Praxen Mende-Rosenke & Partner eröffneten in Nachbarschaft der Grundschule ihre neue Einrichtung. Sie entstand in der ehemaligen Gemeindeschwestern-Station, die die Stadt Penig in den vergangenen Monaten zu diesem Zweck umgebaut und erweitert hatte.

Neben zwei Behandlungsräumen entstand ein Wartebereich mit Anmeldung. Quelle: Jens Paul Taubert

Ludger Mende : Gut gestartet

„Die ersten Tage sind viel versprechend gestartet. Wir hoffen natürlich, dass sich die Praxis gut entwickelt und von den Menschen im Umfeld angenommen wird“, sagt Ludger Mende, der selbst vor allem in seiner Wechselburger Praxis tätig bleibt und in Oberhain an den Dienstagen eine Nachmittagssprechstunde durchführt. Das Gros der Sprechzeiten wird durch Denise Krenz und Schwester Heidi Bohne realisiert. Krenz war in Oberhain bereits in jener Zweigstelle tätig, die das Medizinische Versorgungszentrum Rochlitz betrieb, im Sommer vergangenen Jahres aber schloss. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über die nördlichen Peniger Ortsteile und den Südzipfel des Leipziger Landes.

Einwohner hatten Erhalt der Arztpraxis gefordert

Die Schließung hatte nicht nur in Langenleuba-Oberhain, sondern auch in den Nachbardörfern für Protest gesorgt. Mehrere Hundert Unterschriften für einen Fortbestand der Praxis wurden gesammelt. Dafür plädierten Ältere wie Familien mit Kindern gleichermaßen. Mit diesem Rückenwind entschied die Kommune, das kleine Gebäude neben der Schule herzurichten. Rund 200 000 Euro wurden in den Umbau investiert, der nun an die Mediziner vermietet wird.

So finden die Sprechstunden statt: Montag 8 bis 12 und 14.30 bis 18 Uhr, Dienstag 8 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 8 bis 13 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich