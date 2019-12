Nardorf: Nach dem Ton-Abbau kommt Ackerbau

Geithain/Obergräfenhain

Das Neuland, das die Geithainer Landwirtschaftsgesellschaft östlich der Autobahn 72 auf Narsdorfer Flur unter den Pflug nimmt, ist im Grunde altes Land: Dass es ein paar Meter tiefer liegt als die Äcker in der Nachbarschaft, ist dem Abbau von Ton geschuldet.

Über Jahrzehnte baggerten erst das Narsdorfer Klinkerwerk, seit den neunziger Jahren dann das Dachziegelwerk Obergräfenhain hier nach dem Stoff, aus dem die Tondachziegel sind. Da seit dem Frühjahr 2018 das neue Abbaufeld Langenleuba-Oberhain das Werk versorgt, ist für die ausgebeuteten Felder rund um Narsdorf ein Ende in Sicht.

Das einstige Tonabbau-Gelände muss angeglichen werden, ehe die Landwirtschaft die Flächen wieder nutzen kann. Quelle: MBI

Rekultivierung folgt dem Ton-Abbau unmittelbar

„Die Rekultivierung folgt direkt auf den Abbau. Wir graben keine großen Löcher in die Landschaft wie bei der Kiesgewinnung oder im Steinbruch“, sagt Dr. Elmar Werling, in der Braas Monier Building Group deutschlandweit und international für die Rohstoffsicherung verantwortlich – und damit ebenso für das, was nach dem Bagger kommt. So wie die Grube vorrücke, trage man den 30 bis 40 Zentimeter starken Mutterboden ab, lagere ihn und ziehe ihn nach dem Abbau-Ende wieder auf.

Danach gebe man die Flächen an die Landwirtschaft zurück. Die Betriebe kümmerten sich darum, die Bodenstrukturen wieder herzustellen, etwa durch tief wurzelnde Pflanzen, die die Biologie im Erdreich neu anregten. Im Osten der Narsdorfer Flächen übernimmt das vor allem die in Bruchheim ansässige Landwirtschaftsgesellschaft, im Westen sind es kleinere Betriebe.

Das Abbaufeld Narsdorf I. Deutlich erkennbar ist der Biotop-Bereich im Osten (rechts). Unten die Siedlung an der Kohrener Straße mit dem Feuerwehr-Trainingsplatz. Quelle: BMI

Ackerboden ist vor allem in Sachsen wertvolles Gut

Dass Ackerboden ein wertvolles Gut ist, Werling ist das bewusst. „Vor dem Abbau geht es im Genehmigungsverfahren vor allem um den Natur- und Artenschutz, die Gewässersituation und die Landwirtschaft. Das sind die großen Diskussionen. Die Schwerpunkte werden durchaus unterschiedlich gesetzt“, sagt er. Während man in Brandenburg vor allem auf die Schaffung von Biotopen orientiere, lege man in Sachsen großen Wert darauf, die Flächen erneut für den Ackerbau zu nutzen.

Dieser Forderung trage man auf den Flächen nördlich der Kohrener Straße Rechnung. Lediglich ganz im Osten von Narsdorf I, im Bereich der seit 1957 betriebenen Grube, gebe es längst gewachsene Biotope. Hier wurde auch schon eine Streuobstwiese angelegt.

Das Feld Narsdorf I umfasst 50 Hektar; 28 Hektar bleiben oder werden geschützter Naturraum. Der große Rest wie auch Narsdorf II (13 Hektar) zwischen der Straße Narsdorf – Rathendorf und der Autobahn seien beziehungsweise würden wieder Äcker. Allerdings, so der Experte, müsse man im Feld II eine entscheidende Frage lösen: „Wie kriegen wir das Wasser raus?“ Weder sollten dauerhaft Seen entstehen, noch könne man das Wasser auf unbestimmte Zeit abpumpen. Da sei man mit der Stadt Geithain und den Behörden in der Klärung.

Das Abbaufeld Narsdorf II zwischen der Autobahn (links) und der Straße Narsdorf –Rathendorf (rechts). Der Hegeteich (ganz links) gehört nicht dazu. Quelle: BMI

Teil der einstigen Rohstoffstraße bleibt

Der Abschlussbetriebsplan soll im Laufe des nächsten Jahres beim Sächsischen Oberbergamt zur Zulassung eingereicht werden. Werlings Ziel: mit der Umsetzung 2021 beginnen. Dann gehe es um die Frage des Oberflächenwassers, um Erneuerung des Bodens, um den Rückbau der Rohstoffstraße parallel zur Kohrener Straße. Im weiteren Verlauf entlang der B 175 soll die Piste, auf der Kipper den Ton ins Obergräfenhainer Werk brachten, erhalten bleiben; sie dient als Zufahrt zu Feldfluren, die durch die A 72 zerschnitten wurden.

Wenn das Abbaufeld Langenleuba-Oberhain eines fernen Tages – in zwei, drei oder mehr Jahrzehnten – ausgebeutet sei, dann würden die Flächen beinah in Gänze an die Landwirtschaft zurück gegeben, so Elmar Werling: „Da war der Druck im Genehmigungsverfahren sehr stark.“

Von Ekkehard Schulreich