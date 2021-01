Narsdorf: Bahnhof der abgefahrenen Züge

Geithain/Narsdorf

Ob der Kunstkeramiker Kurt Feuerriegel, der das Töpferhandwerk im Kohrener Land vor einem Jahrhundert zu neuer Blüte führte, am Bahnhof Narsdorf in den Zug stieg, ist nicht überliefert. Vor 90 Jahren aber stattete der Schöpfer des Töpferbrunnens auf dem Kohrener Markt die Halle des Narsdorfer Empfangsgebäudes künstlerisch aus. Öffentlich zugänglich ist das denkmalgeschützte Ensemble, 1872 eingeweiht, nicht mehr. Es ist verkauft. Die Züge halten 100 Meter entfernt an einem schnöden Bahnsteig. Einer, der zwei entscheidende Jahrzehnte des Bahnhofes miterlebte, ist Jochen Dietrich. Von 1983 bis 2003 tat er hier Dienst. Heute, als Rentner, wirkt er an der Restaurierung des legendären „Karlex“ mit.

Das Narsdorfer Bahnhofsareal 2000. Links des Empfangsgebäudes steht ein Zug Richtung Rochlitz bereit. Rechts startet der Regionalexpress nach Leipzig. Quelle: Andreas W. Petrak, edition bohemica

Anzeige

Dampflok-Begeisterung bringt ihn zur Bahn

„Dass ich Eisenbahner werde, war gesetzt. Vier Jahre alt war ich, als ich in Erlbach auf der Baureihe 75 stand“, sagt Jochen Dietrich. Die sächsische Dampflok beeindruckte ihn schwer. Im Vogtland geboren, in Leipzig aufgewachsen, war für den heute 64-Jährigen klar: „Ich muss auf die Lok.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er wurde Elektriker, dann hieß es: Brillenträger – keine Chance. Nach Abschluss des zweiten Facharbeiters startete er als Betriebseisenbahner in Pegau. Station zwei Bad Lausick, genauer gesagt: Fahrdienstleiter im angegliederten Hopfgarten – was ihn nicht abhielt, mal auf der Bad Lausicker Kleinlok zu stehen im Rangierbetrieb.

Als sich in der jungen Familie das zweite Kind ankündigte, erst Wohnungs-, dann Stellensuche. Fündig geworden in Narsdorf, wo ein altes Bauernhaus zu haben war (Jahreszahl 1861 im Türstock auf Porphyr). Umzug Weihnachten 1982: „Hier wollte ich bleiben bis zur Rente.“

Idyll mit „Sandmann“ und flatternder Wäsche in Schwarzweiß, achtziger Jahre. Quelle: Heiko Kussmann

„Die Freunde“ blieben an der Schranke hängen

In den Achtziger-Jahren drehten sich in Narsdorf noch rund um die Uhr die Räder. Die Hauptstrecke Leipzig – Geithain – Karl-Marx-Stadt ( Chemnitz) und die Nebenstrecke Rochlitz – Penig/ Altenburg kreuzten sich. Das Empfangsgebäude in Insellage war von Verkehr umflossen.

Güterzüge in Richtung Süden und Norden wurden aufgelöst und neu gebildet. Die örtliche Güterverladung war sicherzustellen: fünf Waggons Ziegel aus dem Narsdorfer Klinkerwerk, fünf bis zehn Hänger mit Sand aus der Grube Biesern. Getreide für die BHG, die Bäuerliche Handelsgenossenschaft, nebenan, Briketts für den privaten Kohlenhändler an der Ladestraße. Personenzüge. Eilzüge, auch einer bis und von Cranzahl.

Spätabends und nachts kamen die Gex, die Gepäck-Expressgut-Züge, unter anderem mit dem Zentralorgan Neues Deutschland für die südliche Bezirksstadt. Der Zubringerverkehr zum von der Sowjetarmee genutzten Flughafen Nobitz erfolgte von Altenburger Seite her. „Aber die haben uns öfter die Schranke zerfahren“, erinnert sich Dietrich an Militär-Konvois, die sich auf der Fernverkehrsstraße 175 durch Schrankenwärter nur ungern ausbremsen ließen.

Ausfahrt für den Personenzug nach Chemnitz, März 2000. Der Niedergang ist bereits nicht mehr zu übersehen. Quelle: Andreas W. Petrak, edition behemica

Für Takt-Verkehr fehlte das Material

„In Narsdorf war ich zu Beginn einer der Jüngsten und bin auf fast allen Dienstposten gewesen“, sagt Dietrich: Fahrdienstleiter Bogendreieck (Kurve von Altenburg Richtung Süden), Stellwerker auf der II (nutzt heute der Grafiker und Holzstecher Karl-Georg Hirsch als Atelier) und auf der I (im Bahnhofsbereich, längst abgerissen). Rotmützige Aufsicht auf dem Bahnsteig. Schrankenwärter am Posten 30 in Obergräfenhain. Auch im „vereinigten Dienst“ auf dem angeschlossenen Bahnhof Langenleuba-Oberhain. Manchmal Teilnehmer der Fahrplan-Konferenzen. Frage: Warum gab es bei der Deutschen Reichsbahn – anders als heute – keinen Taktfahrplan? „Dafür, vermute ich mal, fehlte einfach das Material.“ Prioritäten waren damals andere.

Umgestürzte Waggons des Sandzuges 1989. Die Transportpolizei unterband schnell das Fotografieren. Quelle: privat

Sandzug legt Verkehr für Wochen lahm

Im Wende-Herbst 1989 ein schwerer Zwischenfall: Ein aus Rochlitz kommender Sand-Zug, dessen Schiebe-Loks in Narsdorf verblieben, entgleiste bei der kraftvollen Ausfahrt nach Karl-Marx-Stadt. Auf mehreren Hundert Metern wurden Weichen und Gleise zerstört, ehe die Chose umkippte und mehrere Waggons eine Böschung hinabstürzten.

Für Tage war die Strecke komplett dicht. Ein Vierteljahr lang bildete ein Notgleis immerhin ein Nadelöhr. „Sandverlader und Bahn teilten sich dem Vernehmen nach die Schuld“, sagt Dietrich, der dem sicher wie immer überladenen Sandzug damals die Ausfahrt freigab.

Die demolierte Strecke blieb ein Vierteljahr dicht. Quelle: privat

Das Jahrzehnt der Stilllegungen

Kippten hier ein paar Wagen aus der Spur, brach wenige Monate später der Güterverkehr zusammen. Lediglich Kohle für das rückbenannte Chemnitz rollte noch und Sprit für das Tanklager Hartmannsdorf. Reisezüge verkehrten jetzt häufiger und im Takt, doch das Bahnhofs-Herz kam ins Stottern: „50 Minuten Ruhe, zehn Minuten zu tun, nachts Stille. Es war nicht mehr schön.“

Und die Stilllegungen: Richtung Penig 1990, Richtung Altenburg 1995, Richtung Rochlitz 2000. Als die Deutsche Bahn AG nach der Jahrtausendwende mit dem Umbau der Trasse über Bad Lausick auf Neigetechnik begann und zwischen Narsdorf und Geithain wieder ein zweites Gleis verlegt wurde, war Jochen Dietrich schon auf dem Sprung: Er studierte, wurde Diplom-Kaufmann und Instandhaltungs-Koordinator für die beiden sächsischen DB-Regionalnetze.

Jochen Dietrich auf dem Narsdorfer Stellwerk. Quelle: Ronny Preußler

Streckenausbau 2027/28 hat Potenzial

Dass die Deutsche Bahn die Strecke 2027/28 für den Fernverkehr ausbauen will, hält der Vorruheständler für sinnvoll. Dass das auch für die Elektrifizierung zutrifft, bezweifelt er. Schon 1995 sollte die stehen, laut DDR-Fünfjahrplan. Wenn Chemnitz ans Fernbahnnetz wolle, sei das ja jetzt schon möglich: via Riesa und Elsterwerda nach Berlin zum Beispiel. Eine verlängerte Regionalbahn von Chemnitz bis Geithain, wo S-Bahn-Anschluss besteht, begrüßt er. Und die Rückkehr von Rochlitz ans Gleis sei überfällig. Aber eine über Geithain hinaus ins Muldental, wie sie mancher wünsche, verlängerte S-Bahn sei wohl kaum umsetzbar.

Narsdorfer Bahnhofs-Impression 2003. Quelle: Jens Paul Taubert

Jetzt gehört die Liebe dem SVT 175

Was Jochen Dietrich heute elektrisiert, ist der Görlitzer Schnelltriebwagen SVT 175, eine Legende auf Rädern, erstmals 1963 zur Leipziger Frühjahrsmesse präsentiert. Unter Fernweh weckenden Namen wie Karlex, Berlinaren, Neptun und Vindobona verbanden die Schnelltriebwagen Kopenhagen, Malmö, Wien und Karlsbad mit Berlin. Einer dieser Dieselzüge wird aktuell von der SVT Görlitz gGmbH restauriert und soll ab 2023 für Charterfahrten zur Verfügung stehen.

Andreas W. Petrak: Damals… – Fotografische Erinnerungen an die Eisenbahnen Rochlitz– Narsdorf– Altenburg und Penig–Langenleuba-Oberhain. Edition bohemica, 2020. 136 Seiten, zahlreiche Abbildungen in Farbe und Schwarz-Weiß.

Von Ekkehard Schulreich