Narsdorf: Bundesstraße 175 ist ab Freitag wieder frei

Die Bundesstraße 175 südlich von Geithain ist wieder frei: Im Laufe des 3. Septembers erfolgt die Bauabnahme. Unter Vollsperrung hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) seit Anfang August die Fahrbahn vom Bahnübergang am Narsdorfer Haltepunkt bis zum Ortsausgang von Obergräfenhain II in Richtung Penig instand gesetzt. Zuerst wurden Borde und Rinnen erneuert sowie die Straßenabläufe angepasst. Danach wurde auf 400 Metern Länge der Asphalt erneuert. Einmündende Straßen und Zufahrten wurden an die Hauptstrecke angepasst. Abschließend wurden die Bankette angearbeitet, eine neue Markierung und neue Schilder angebracht.

Ausbau erfolgte Mitte der neunziger Jahre

Insgesamt kostete die Maßnahme 130 000 Euro. Sie wurde durch den Bund gefördert. „Wir danken den Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis für die mit der Baudurchführung eingetretenen Erschwernisse“, sagt Rosalie Stephan von der Lasuv-Pressestelle. Während der Sperrung wurde der Verkehr weiträumig umgeleitet. Die Bundesstraße in Narsdorf war Mitte der neunziger Jahre grundhaft ausgebaut worden. Aufgrund der hohen Verkehrslast vor allem auch durch LKW war eine Erneuerung des Belags und der Nebenanlagen dringlich geworden.

