Narsdorf: Familiäre Dorfschule wird zum Campus

Der Campus Narsdorf ist – bereits in seiner ersten Ausbaustufe, die 2021 umgesetzt werden soll – ein Millionen-Projekt: War die Stadt Geithain zu Beginn von zwei Millionen Euro ausgegangen, um das seit 2003 verwaiste Mittelschul-Gebäude für die Grundschule herzurichten, bezifferten die Planer schließlich den Finanzbedarf auf bis zu 2,8 Millionen. Eine Summe, die die Kommune auf zweieinhalb Millionen drücken konnte. Sie hofft auf einen Fördermittel-Nachschlag, will eines aber in jeden Fall: im Januar loslegen und nach zwölf Monaten weitgehend fertig sein.

Eltern: Sanierung großartig, Auslagerung problematisch

„Dass unser Schulstandort modernisiert wird, darüber freuen wir Eltern uns sehr. Dringlich ist das seit Jahren. Herr Rudolph nimmt das nun in Angriff. Dafür sind wir dankbar“, sagt Juliane Nitzsche, die stellvertretende Elternsprecherin, explizit an die Adresse von Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Das Kompliment verbinden sie und die Elternratsvorsitzende Nicole Härtig-Gröber allerdings mit der Bitte, „alle Optionen zu prüfen, ob unsere Kinder während der Bauphase wirklich raus müssen aus den Schulgebäude“. Das nämlich sehen die Pläne der Kommune aktuell vor.

Oberbürgermeister: Heizung und Strom werden gekappt

„Wir müssen die Schule nach den Winterferien auslagern. Dann beginnen die groben Arbeiten mit viel Lärm und Schmutz. Vor allem aber müssen wir dann Heizung und Strom kappen, denn beide Schulgebäude haben gemeinsame Anschlüsse“, sagt Frank Rudolph, der die Pläne bereits im September in der Schulkonferenz vorstellte. Bis zu den Sommerferien 2021 sollten die vier Narsdorfer Klassen mit ihren Lehrern geschlossen umziehen nach Geithain, wo es in der Paul-Guenther-Schule ausreichend Platz für ein Interimsquartier gebe. Man spreche demnächst mit allen Verantwortlichen, um den Schulbus-Verkehr in dieser Zeit entsprechend anzupassen. Im neuen Haus stehen künftig Erdgeschoss, erste und zweite Etage der Grundschule zur Verfügung. Im dritten Geschoss werden zusätzliche Hortkapazitäten geschaffen.

Schulleiter: Gewinn für die Dörfer südlich von Geithain

„Ich freue mich sehr auf eine toll umgebaute Schule“, blickt der Narsdorfer Schulleiter Mirko Senftleben (75 Schüler) voraus. Nach vielen Jahren eher fruchtloser Debatten werde die Campus-Idee jetzt umgesetzt: „Das sichert nicht nur unsere Schule. Es wertet Narsdorf und die Nachbardörfer auf.“ Die weiter führende Überlegung der Stadt, später hier auch die Kinderbetreuung zu konzentrieren – zumal dann ja das heutige Grundschul-Gebäude freigezogen ist und sich die Mehrzweckhalle unmittelbar davor befindet –, hält Senftleben für schlüssig: „Das passt zusammen. Der Platz ist da. Inwieweit das finanziell zu stemmen ist, ist eine andere Frage.“

Kosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro

Den ersten Schritt, die Komplettsanierung des Mittelschulhauses, eines in der Wendezeit fertig gestellten Plattenbaus – Inbetriebnahme 1991 –, zu sichern, dem gilt jetzt das Augenmerk des Oberbürgermeisters. Um Dach und Fassade, Heizung und Elektroinstallation, Brandschutz und Malerarbeiten zu finanzieren, gelang es der Kommune – als offenbar einziger im Landkreis Leipzig –, Geld des von vielen umworbenen Förderprogramms Vitale Dorfkerne zu akquirieren, Förderquote 75 Prozent. Als das Vorhaben teurer wurde, „haben wir nach Einsparmaßnahmen gesucht und abgespeckt. Jetzt hoffen wir, dass es Möglichkeiten gibt, die bestehende Lücke doch noch zu schließen.“ Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im November raus, die Vergabe im Dezember erfolgen. Im Januar beginnt die Entkernung des Hauses; nach den Februarferien geht es ans Grobe. Nach dem Ende der Sommerferien, so Rudolphs Plan, kehren die Grundschüler zurück – dann schon in das völlig umgekrempelte Gebäude unmittelbar neben ihrer heutigen Schule.

Eltern wollen Brief an das Rathaus schreiben

„Wir tragen die Entscheidungen der Stadt mit, denn die Sanierung ist für unsere Dorfschule mit ihrer familiären Atmosphäre eine gute Sache“, sagt Nicole Härtig-Gröber. Ungeachtet dessen bitte man zu prüfen, ob die Schüler aus Narsdorf, Ossa, Rathendorf und Wickershain während des großen Bauens doch vor Ort bleiben könnten, denn: „Für viele Eltern wäre der Umzug nach Geithain eine Belastung. Das muss man erst mal logistisch organisieren.“ In einem Brief an Frank Rudolph wolle man diesem Wunsch Nachdruck verleihen. Gebe es aber unverrückbare Gründe für die Auslagerung, werde man damit leben: „Es geht ja um einen überschaubaren Zeitraum.“

Von Ekkehard Schulreich