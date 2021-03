Geithain/Narsdorf

Ungleich früher dran als andere war Friseurmeisterin Juliane Lüpfert: 0.01 Uhr setzte sie am Montag in ihrem kleinen Narsdorfer Salon die Schere an. Nach Monaten der Corona-bedingten Schließung ihres Geschäftes wollte sie keinen Augenblick Zeit verlieren. Diesen allerersten Termin hatte sie online versteigert. Der Erlös – summa summarum wurden es sogar 600 Euro! – kommt der Ossaer Kindertagesstätte „Abenteuerland“ zugute.

Zwangspause war belastend

„Jetzt darf ich endlich wieder“, sagt Juliane Lüpfert. Dass eine Last von ihr abfällt, ist mit Händen zu greifen. Seit 16. November war die 32-Jährige beruflich zu Untätigkeit verurteilt. Das fraß an ihr: „Eine lange, lange Zeit. Man hat Erwartungen, hangelt sich von Woche zu Woche.“ Dass ihr Kundenstamm, den sie sich in zweieinhalb Jahren seit dem Start in die Selbstständigkeit aufbaut, ähnlich unter Druck steht, ist ihr bewusst. Deshalb sollte der Start am Montag ein besonderer werden – und er begann nun Stunden vor der regulären Öffnung des Salons mit einem Glas Sekt.

Versteigerung und Spenden erbringen 600 Euro

Romy Möbius scheute zu mitternächtlicher Stunde nicht die 30 Kilometer lange Anfahrt aus dem Kitzscheraner Ortsteil Thierbach. Und sie war bereit, für den Haarschnitt mit Farbe exklusiv 300 Euro zu zahlen – das höchste Gebot, das Lüpfert via Facebook und Instagram erzielte. Eine Resonanz, die sie überraschte. Mehr noch, dass Eric Rohrmann aus dem nahen Wechselburg herüber kam, 240 Euro einfach so spendete und andere Kunden weitere 60 Euro drauflegten.

Kinder wünschen sich was für den Garten

Die Summe erhält das „Abenteuerland“ im Nachbarort, wo die Sprösslinge der Familie – Loki (6) und Lennja (4) – betreut werden: „Das ist eine kleine Einrichtung mit nur wenigen Kindern. Sie fühlen sich sehr wohl dort, und gebraucht wird immer etwas.“ Überraschung und Freude löst die Nachricht bei Anett Voigt aus, die die Kindertagesstätte des Vereins Muldentaler Jugendhäuser leitet: „Die Kinder dürfen sich etwas für den Garten wünschen. Das kaufen wir dann von dem Geld.“

Von Ekkehard Schulreich