Geithain/Narsdorf

Am Ortseingang Narsdorf, von der B 175 kommend, ist es am Mittwochmittag an einer Bahnunterführung zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben des 76-jährigen VW-Golf-Fahrers hatte dieser während der Fahrt gesundheitliche Probleme, verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der Straßenbegrenzung an der Bahnunterführung. Ersthelfer waren vor Ort und halfen ihm.

Das Rettungswesen, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Narsdorf und ein Abschleppdienst kamen ebenfalls zum Unfallort. Der 76-Jährige wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und medizinisch behandelt. Am Fahrzeug entstanden im vorderen Bereich Schäden.

Polizei sucht nach Zeugen in Narsdorf

Zeugen, die Hinweise zum geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. 03433 244-0 zu melden. Insbesondere sollten sich bitte die Ersthelfer bei der Polizei melden.

Von LVZ/gap