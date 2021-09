Narsdorf: Polizei sucht nach Unfall weißen PKW

Geithain/Narsdorf

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem nahe Narsdorf ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der 43-Jährige war auf der Bundesstraße 175 einem abrupt bremsenden Pkw ausgewichen und dabei gestürzt.

Motorradfahrer muss ins Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich bereits am 13. September, 19.30 Uhr, auf der B 175 von Narsdorf in Richtung Rochlitz, hat die Polizeidirektion Chemnitz am 24. September mitgeteilt. Rund 100 Meter hinter dem Ortsausgang bremste ein unbekannter weißer Pkw stark ab. Der folgende Kawasaki-Fahrer lenkte nach links, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und kam zu Fall. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der weiße Pkw setzte seine Fahrt fort.

Hinweise an das Polizeirevier Rochlitz

Beamte des Polizeireviers Rochlitz, die in der Sache ermitteln, bitten um Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen. Sie suchen vor allem Zeugen, die den weißen Pkw sahen sowie die Hinweise zu dessen Fahrerin oder Fahrer machen können (Telefonnummer 03737/7890).

Von es