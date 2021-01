Narsdorfer Campus: Eltern-Gespräch vor dem Umzug

Geithain/Narsdorf

Die Entkernung des einstigen Mittelschul-Gebäudes in Narsdorf ist vor wenigen Tagen angelaufen. Wenn nach den vorgezogenen Winterferien der reguläre Schulbetrieb in Sachsen wieder startet, gilt für die Mädchen und Jungen der unmittelbar benachbarten Grundschule: Sie müssen bis zum Sommer nach Geithain wechseln. Wie das konkret vonstatten gehen soll, darüber will der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) am Sonnabend die Eltern informieren. Die Zusammenkunft beginnt 10 Uhr – aufgrund der Pandemie-Einschränkungen auf dem Narsdorfer Schulhof.

Rudolph: Neues Schuljahr, neues Schulhaus

„Mein Ziel bleibt: neues Schuljahr, neues Schulhaus. Wir werden alles daran setzen, diesen straffen Zeitplan einzuhalten“, bekräftigte Rudolph vor dem Stadtrat. Die Bauarbeiten seien so komplex, dass es – obwohl es den Eltern, wie er wisse, sehr wichtig gewesen wäre – nicht machbar ist, ohne zeitweise Grundschul-Verlagerung auszukommen. Der erste, rund 2,5 Millionen teure Bauabschnitt eines Bildungs- und Betreuungs-Campus‘ in Narsdorf, zu dem auch die Schaffung zusätzlicher Hort-Kapazitäten gehört, betreffe ja nicht allein den viele Jahre ungenutzten Plattenbau der einstigen Mittelschule. Der Schulhof werde aufgerissen, um Medien neu zu verlegen. Wasser, Strom, Heizung würden abgeklemmt, um sie zu erneuern. „Da können die Kinder beim besten Willen nicht bleiben.“ Parallel beginne bereits am 10. Februar der Innenausbau. Nach der Ertüchtigung der Mittelschule soll die Grundschule in dieses Haus umziehen.

So soll sich der Gebäudekomplex nach dem Umbau präsentieren. Quelle: Stadtverwaltung

Schülerverkehr ist geklärt

Bis nach den Sommerferien werden die Narsdorfer Grundschul-Klassen im Verband ausgelagert in die Geithainer Paul-Guenther-Schule. „Der Schülerverkehr ist mit dem Landkreis geklärt“, so der Bürgermeister. Die offenen Fragen der Eltern werde man in der improvisierten Zusammenkunft am Sonnabend klären. Falls der Unterrichtsstart im Februar erneut verschoben werde, finde in Geithain zumindest die Notbetreuung der Narsdorfer Grundschüler statt.

Firmen aus der Region kommen zum Zug

Gleich 15 Vergabe-Beschlüsse, den Campus-Bau betreffend, hatte der Stadtrat am Dienstagabend auf dem Tisch. An den Ausschreibungen hatten sich zahlreiche Unternehmen aus der Region um Leipzig beteiligt, und viele von ihnen erhielten auch einen Zuschlag. Zu den größten vergebenen Aufträgen zählen die Lose Heizungstechnik (SHK Thrandorf, Pegau), Sanitäranlagen (Salostowitz GmbH, Gornau) und Starkstrom (Elektro Lehmann, Bad Lausick). Die Wiederbelebung des Narsdorfer Mittelschul-Gebäudes für Grundschule und Hort inklusive energetischer Sanierung wird durch das Förderprogramm Vitale Dorfkerne ermöglicht. Die Förderquote liegt bei stattlichen 75 Prozent.

Von Ekkehard Schulreich